Дощ не завадив тернопільським журналістам посеред міста звернути увагу перехожих на Суспільне мовлення
Тернопіль приймає естафету Всеукраїнського Марафону «Захисту місцевого Суспільного мовника».
Комітети захисту Суспільного підтримують марафон у своїх регіонах.
Дощ не завадив тернопільським журналістам посеред вулиці звернути увагу перехожих на Суспільне мовлення.
❗️Під час карантину години мовлення Суспільного насильно скорочують в усіх областях.
Безцеремонно знищують архіви. Записи програм, які є історичною цінністю, знецінюють і викидають.
Чимало людей усвідомлюють, що Суспільне фінансують з їх податків. Тож чи хочуть вони за власні гроші дивитися НІПРОШОУ❗️, яке їм пропонують на телебаченні і не мати можливості слухати радіо, бо його остаточно добивають?
Споживач, який платить податки, не знає, що без нього уже вирішили, що саме і скільки він має дивитися на Суспільному, а що ні. Споживача ніхто не питає. Не зважаючи на те, що якраз у регіонах вирує різноманітність життя, людям нав’язують однотипну телевізійну картинку з Києва.
❗️❗️❗️Єдиний мовник в Україні, який не належить олігархам, руйнують.