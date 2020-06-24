Дощ не завадив тернопільським журналістам посеред міста звернути увагу перехожих на Суспільне мовлення

Тернопіль приймає естафету Всеукраїнського Марафону «Захисту місцевого Суспільного мовника».

Комітети захисту Суспільного підтримують марафон у своїх регіонах.

Дощ не завадив тернопільським журналістам посеред вулиці звернути увагу перехожих на Суспільне мовлення.

❗️Під час карантину години мовлення Суспільного насильно скорочують в усіх областях.

Безцеремонно знищують архіви. Записи програм, які є історичною цінністю, знецінюють і викидають.

Чимало людей усвідомлюють, що Суспільне фінансують з їх податків. Тож чи хочуть вони за власні гроші дивитися НІПРОШОУ❗️, яке їм пропонують на телебаченні і не мати можливості слухати радіо, бо його остаточно добивають?

Споживач, який платить податки, не знає, що без нього уже вирішили, що саме і скільки він має дивитися на Суспільному, а що ні. Споживача ніхто не питає. Не зважаючи на те, що якраз у регіонах вирує різноманітність життя, людям нав’язують однотипну телевізійну картинку з Києва.

❗️❗️❗️Єдиний мовник в Україні, який не належить олігархам, руйнують.

Комітет порятунку Суспільного мовника UA:Тернопіль