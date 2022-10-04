На забезпечення соціальних гарантій Тернопільщина спрямувала майже 4,7 млрд гривень 

Упродовж січня-вересня цього року платники податків Тернопільської області сплатили майже 4,7 млрд грн єдиного внеску. Порівняно з дев’ятьма місяцями 2021 року приріст надходжень із цього платежу склав 1,1 млрд грн або 30 відсотків.

Лише у вересні платники нашого краю спрямували до бюджету 605,6 млн грн єдиного внеску. Плюс до аналогічного періоду минулого року склав 181,7 млн грн або 43 відсотки.

Варто мати на увазі, що єдиний внесок необхідно сплачувати платникам незалежно від їхнього фінансового стану. Адже несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Оскільки до страхового стажу зараховуються лише періоди роботи, за які сплачені страхові внески у сумі не меншій, ніж мінімальний, а з січня по вересень 2022 року це – 1430 гривень, з жовтня по грудень – 1474 гривень, адже змінився розмір мінімальної зарплати з 6500 грн до 6700 гривень.