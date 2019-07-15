Чому відомі тернополяни підтримають кандидата у народні депутати Івана Сороколіта?

21 липня – позачергові вибори до парламенту. Щоб підтримати кандидата у народні депутати України від партії «Сила Людей» по Тернополю Івана Сороколіта, жителі обласного центру організували флеш-моб. Люди фотографуються з Сороколітом, викладають фото у соціальній мережі Фейсбук та передають естафету далі. Ми вибрали кілька таких коментарів підтримки, серед яких були і відомі тернополяни. Чому ж люди «за!» Івана Сороколіта?

Олександр Устенко, український вчений-економіст

«Знаю Івана Сороколіта з часів його студентства та роботи на кафедрі менеджменту Тернопільської академії народного господарства. Окрім добрих професійних знань, він виділявся принциповими позиціями та високими моральними якостями. Не дивлячись на свій на той час молодий вік, користувався авторитетом серед колег-викладачів та популярністю серед студентів. Таких людей варто підтримувати та делегувати у владу. Закликаю усіх випускників та випускниць підтримати Івана Сороколіта».

Петро Гурняк, волонтер по допомозі військовим

«Іван Сороколіт давно вів боротьбу проти несправедливості. Він живе спільним майбутнім. Я б не пішов довіреною особою до того політика, за якого мені було б соромно, насамперед перед тими людьми, яким допомагав на фронті. За чотири з половиною роки війни як волонтер відправив сотні тон допомоги, яку надавали зі Словаччини. Та якби ви сказали мені, щоб дав бинт, то якщо вдома його не знайду, то піду в аптеку купувати. Такий же Іван Сороколіт. Він не женеться за власним збагаченням, наживою».

Ігор Турський, громадсько-політичний діяч

«Я підтримую Івана Сороколіта за те, що він надійний, я впевнений у ньому не менше ніж у собі. Це мудрий політик нової генерації: щирий, сміливий і справжній. Його модель мислення спрямована на позитив і добро, а його висока моральна планка та система цінностей відповідає всім стандартам сучасного європейського політика. Іван – це і надійний друг. Він не боїться підставити плече там, де інші ховають очі в землю. Тернопіль гідний саме такого нардепа, як Сороколіт!»

Святослав Абрам’юк, голова ТОО «Просвіта»

Знаю Івана Сороколіта зі студентських років, як принципового і дуже розумного викладача. Ще 15 років тому він, працюючи викладачем, не тільки не брав хабарі, а ще й не відпускав нас, студентів, з пар, кажучи «…можете йти, я вас не тримаю, але уявіть, що в магазині ви за щось заплатили і це не взяли… так і за освіту ви заплатили, або держава за вас заплатила, тож вчіться» і після цього ми вчились із більшим натхненням! Радий, що так склалося в житті, що тепер мій кращий викладач ще й кращий управлінець і найкращий політик!

Олег Різник, підприємець, активіст

Щиро агітую за Сороколіта, бо знайомий з ним дуже давно і за час нашого знайомства він зарекомендував себе як надійний чоловік, який дуже цінує власну репутацію. Для нього власне ім’я – не пустий звук. Слово, яке він дав, – ніколи не порушить. Обіцянки – виконує. Нечасто можна зустріти людей, котрі настільки вперті та наполегливі. Твердий у своїх переконаннях та принципах. І завжди готовий їх відстоювати. Трудоголік у хорошому розумінні слова. Цілком і повністю віддається справі та завжди доводить її до кінця.

Людмила Чеховська, програмістка, зоозахисниця

Я на цих виборах за Івана Сороколіта. Він ставить цінності вище популярності. Знаю його, як щиру, мудру людину, що завжди прийде на допомогу, зуміє знайти раціональне вирішення будь-якої проблеми і точно не прогнеться під систему, жертвуючи принципами. Безмежно вдячна йому за готовність піднімати і відстоювати гуманність та непопулярні питання із захисту тих, хто не має права голосу! Щиро радію, що дозволив долучитись до напрацювання програми Івана Сороколіта як кандидата у народні депутати.

Андрій Столяров, доброволець Айдару

Ми з Іваном Сороколітом знайомі з 2009 року, ще коли він не був депутатом міськради. Іван багато допомагав мені у заходах, які організовувались для дітей-сиріт. Ціную, що він підтримував, коли я був на Сході. Можу ствердно заявити, що кращого представника громади для Тернополя і тернополян не було і не буде! Мені було б не страшно йти з ним у бій. Впевнений, що «прикриє»! Тому підтримую Івана Сороколіта, бо чесний, бо порядний, бо відповідальний, бо розумний, бо відданий справі та людям!

Ростислав Прохира, голова ОСББ

Знайомий з Іваном близько двох років. За цей час він зарекомендував себе як порядна людина, мудрий порадник і навіть справжній друг, на якого можна покластись у складній ситуації. Він чесний, відкритий, щирий та командний. Де доречно – поміркований, а де вимагає ситуація – радикальний. Іван Леонідович – це уніальна людина! У багатьох випадках він приклад для мене.Тому, закликаю усіх друзів, знайомих, всіх хто ще не визначився зі своїм вибором голосувати за нього!

Сергій Зварич, підприємець

Іван Сороколіт – цілеспрямована людина, яка завжди буде йти до своєї мети, але при цьому дотримуватися моральних цінностей. Надзвичайно працьовитий, системний і наполеглевий. Іван – фахівець у політиці, у сфері житлово-комунального господарства, добре розуміється у питаннях деравного значення. Не знаю, коли він встигає. Та його старанність надихає людей, які поруч. Мені приємно спілкуватися з такою людиною, ділитися досвідом, отримувати цінні поради. Я та моя родина щиро підтримуємо Івана Сороколіта.

Микола Бажанов, заслужений актор України

Наявна система влади, безумовно, потребує змін. Тільки люди, які мають нове бачення, мають робити нову політику в нашій державі. Чому я буду голосувати за Івана Сороколіта? Для мене це людина з чіткою позицією та політичним баченням. Його публічна діяльність заслуговує великої поваги. Ще за часів каденції його, як депутата міської ради, він проявив себе надійним, цілеспрямованим та дієвим політиком, який чує свого виборця. А цими якостями, на жаль, сьогодні похвалитись може далеко не кожен. Ціную його за чесність, відвертість та порядність.