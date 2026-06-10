15:03 | 10.06.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Війна 

Резерв+ і ТЦК: як 17-річним стати на військовий облік

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Тернопільський обласний ТЦК та СП нагадує: щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким у поточному році виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік призовників.

Це не призов на службу, а лише облікова процедура для внесення даних до Єдиного державного реєстру.

📌 Як стати на облік

Є два рівноцінні способи:

1. Онлайн

  • пройти електронну ідентифікацію;
  • оновити дані в застосунку Резерв+ або через портал Дія.

2. Особисто

  • звернутися до районного або міського ТЦК та СП;
  • подати необхідні документи.

📄 Які документи потрібні

При особистому зверненні слід мати:

  • паспорт громадянина України;
  • витяг про місце проживання;
  • РНОКПП (ідентифікаційний код);
  • свідоцтво про народження;
  • документ про освіту;
  • довідку зі школи або місця навчання (якщо є);
  • 4 фото 35×45 мм;
  • довідку ВПО (за наявності).

📱 Що таке е-ВОД

Після постановки на облік формується електронний військово-обліковий документ (е-ВОД).

Він:

  • доступний у застосунку Резерв+ або Дія;
  • може бути показаний з телефону або роздрукований;
  • має QR-код для перевірки;
  • має однакову юридичну силу у будь-якій формі.

⏳ Термін дії — 1 рік, після чого документ потрібно оновити.

⚠️ Важливі роз’яснення

  • Взяття на облік не є призовом і не означає мобілізацію.
  • Школи можуть запитувати військово-обліковий документ, оскільки зобов’язані вести облік учнів відповідно до постанови КМУ №1487.
  • Якщо дані відсутні в реєстрі, е-ВОД не формується.
  • За несвоєчасну постановку на облік передбачена адміністративна відповідальність (штраф).

📌 Для чого це потрібно

Мета обліку — сформувати державний реєстр призовників і забезпечити актуальність даних про освіту, місце проживання та інші відомості.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *