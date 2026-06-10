Резерв+ і ТЦК: як 17-річним стати на військовий облік

Тернопільський обласний ТЦК та СП нагадує: щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким у поточному році виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік призовників.

Це не призов на службу, а лише облікова процедура для внесення даних до Єдиного державного реєстру.

📌 Як стати на облік

Є два рівноцінні способи:

1. Онлайн

пройти електронну ідентифікацію;

оновити дані в застосунку Резерв+ або через портал Дія.

2. Особисто

звернутися до районного або міського ТЦК та СП;

подати необхідні документи.

📄 Які документи потрібні

При особистому зверненні слід мати:

паспорт громадянина України;

витяг про місце проживання;

РНОКПП (ідентифікаційний код);

свідоцтво про народження;

документ про освіту;

довідку зі школи або місця навчання (якщо є);

4 фото 35×45 мм;

довідку ВПО (за наявності).

📱 Що таке е-ВОД

Після постановки на облік формується електронний військово-обліковий документ (е-ВОД).

Він:

доступний у застосунку Резерв+ або Дія ;

або ; може бути показаний з телефону або роздрукований;

має QR-код для перевірки;

має однакову юридичну силу у будь-якій формі.

⏳ Термін дії — 1 рік, після чого документ потрібно оновити.

⚠️ Важливі роз’яснення

Взяття на облік не є призовом і не означає мобілізацію .

. Школи можуть запитувати військово-обліковий документ, оскільки зобов’язані вести облік учнів відповідно до постанови КМУ №1487.

Якщо дані відсутні в реєстрі, е-ВОД не формується.

За несвоєчасну постановку на облік передбачена адміністративна відповідальність (штраф).

📌 Для чого це потрібно

Мета обліку — сформувати державний реєстр призовників і забезпечити актуальність даних про освіту, місце проживання та інші відомості.