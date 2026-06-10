Резерв+ і ТЦК: як 17-річним стати на військовий облік
Тернопільський обласний ТЦК та СП нагадує: щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким у поточному році виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік призовників.
Це не призов на службу, а лише облікова процедура для внесення даних до Єдиного державного реєстру.
📌 Як стати на облік
Є два рівноцінні способи:
1. Онлайн
- пройти електронну ідентифікацію;
- оновити дані в застосунку Резерв+ або через портал Дія.
2. Особисто
- звернутися до районного або міського ТЦК та СП;
- подати необхідні документи.
📄 Які документи потрібні
При особистому зверненні слід мати:
- паспорт громадянина України;
- витяг про місце проживання;
- РНОКПП (ідентифікаційний код);
- свідоцтво про народження;
- документ про освіту;
- довідку зі школи або місця навчання (якщо є);
- 4 фото 35×45 мм;
- довідку ВПО (за наявності).
📱 Що таке е-ВОД
Після постановки на облік формується електронний військово-обліковий документ (е-ВОД).
Він:
- доступний у застосунку Резерв+ або Дія;
- може бути показаний з телефону або роздрукований;
- має QR-код для перевірки;
- має однакову юридичну силу у будь-якій формі.
⏳ Термін дії — 1 рік, після чого документ потрібно оновити.
⚠️ Важливі роз’яснення
- Взяття на облік не є призовом і не означає мобілізацію.
- Школи можуть запитувати військово-обліковий документ, оскільки зобов’язані вести облік учнів відповідно до постанови КМУ №1487.
- Якщо дані відсутні в реєстрі, е-ВОД не формується.
- За несвоєчасну постановку на облік передбачена адміністративна відповідальність (штраф).
📌 Для чого це потрібно
Мета обліку — сформувати державний реєстр призовників і забезпечити актуальність даних про освіту, місце проживання та інші відомості.