Ще один Герой повертається із війни до рідного дому на щиті. Загинув Віталій Мерена

Ще один Герой повертається із війни до рідного дому на щиті… Надійшла жахлива звістка про загибель чортків’янина, стрільця-санітара Мерени Віталія (27.01.1990). Повідомляє Чортківська міська рада.

Віталія призвали на військову службу 22 березня 2023 року. Служив в 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді у стрілецькому батальйоні на посаді стрілець-санітар.

Загинув 25 грудня під час артилерійського обстрілу російськими військами поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району.