Віталій Рибальський: Сміливий захисник, який віддав своє життя за Україну

Віталій Рибальський – 45-річний український військовик, учасник російсько-української війни. Служив у складі 10-ої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», навідник кулеметного відділення стрілецького батальйону. Загинув 20 березня 2023 року поблизу села Миколаївка Бахмутського району на Донеччині.

Віталій народився 14 червня 1977 року на Херсонщині. Дитячі роки минули у селі Першопокровка Нижньосірогозького району Херсонської області. Навчався у місцевій школі.

Працював у регіональній філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця». До Тернополя із сім’єю переїхав у серпні 2022 року. І за місяць після приїзду пішов на війну добровольцем. Воював поблизу Бахмута і Соледару. У грудні 2022 року отримав поранення, але після реабілітації повернувся на фронт.

Загинув під час виконання бойового завдання 20 березня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу в районі Бахмута на Донеччині.

Згадують Віталія як сміливу, мужню людину, яка не побоялася стати на захист рідної землі. Він був оптимістом, любив жартувати. Ніколи не відмовляв у допомозі, коли до нього зверталися з проханням.

Похований 24 березня 2023 року на Пантеоні Героїв Тернополя, що на вул. Микулинецькій.

У героя залишилася мама Ганна Андріївна, дружина Валентина і дві доньки.

Почесний громадянин міста Тернополя (28.04.2023 рік, посмертно).