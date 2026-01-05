6 січня, у третій празник різдвяно-новорічних свят – День Богоявлення Господнього, у Тернополі відбудеться чин Йорданського водосвяття. Початок події – о 12:00, повідомляють у міській раді.

Традиційно на набережній Тернопільського ставу, біля пам’ятного хреста на честь 1020-річчя Хрещення України, відбудеться міжконфесійний молебень та освячення Йорданської води, які звершать представники українських церков.

Запрошуємо тернополян долучитися до спільної молитви, розділити цю духовну подію та зберегти давню християнську традицію.