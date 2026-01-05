10:00 | 5.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі відбудеться чин Йорданського водосвяття

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

6 січня, у третій празник різдвяно-новорічних свят – День Богоявлення Господнього, у Тернополі відбудеться чин Йорданського водосвяття. Початок події – о 12:00, повідомляють у міській раді.

Традиційно на набережній Тернопільського ставу, біля пам’ятного хреста на честь 1020-річчя Хрещення України, відбудеться міжконфесійний молебень та освячення Йорданської води, які звершать представники українських церков.

Запрошуємо тернополян долучитися до спільної молитви, розділити цю духовну подію та зберегти давню християнську традицію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *