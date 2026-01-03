19:14 | 3.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Андрія Южина

У Байковецькій  громаді повідомляють про непоправну втрату — відійшов у вічність військовослужбовець Южин Андрій Михайлович.

Його рідний дім — село Яструбове Купчинецької громади, де він народився, зростав і звідки починав свій життєвий шлях.

28 грудня 2025 року на Донеччині Андрій відійшов у вічність.

3 січня о 18:00 у селі Яструбове (вул. 16 Липня, 15) відбудеться панахида.
4 січня об 11:00 похорон розпочнеться у селі Яструбове.
Після цього, орієнтовно о 12:30, Байковецька громада зустрічатиме Героя в селі Байківці, адже саме тут, на Гаях-Ходорівських, він проживав разом із сім’єю.
О 13:00 у церкві Пресвятої Трійці в Байківцях відбудеться продовження похоронної церемонії.

Світла пам’ять про Андрія назавжди залишиться в серцях рідних, близьких…

🕯️ Вічна пам’ять і слава Герою.

