Тернопільщина втратила захисника Андрія Южина

Його рідний дім — село Яструбове Купчинецької громади, де він народився, зростав і звідки починав свій життєвий шлях. 28 грудня 2025 року на Донеччині Андрій відійшов у вічність.

3 січня о 18:00 у селі Яструбове (вул. 16 Липня, 15) відбудеться панахида.

4 січня об 11:00 похорон розпочнеться у селі Яструбове.

Після цього, орієнтовно о 12:30, Байковецька громада зустрічатиме Героя в селі Байківці, адже саме тут, на Гаях-Ходорівських, він проживав разом із сім’єю.

О 13:00 у церкві Пресвятої Трійці в Байківцях відбудеться продовження похоронної церемонії.