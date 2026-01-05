Тернопіль: інспекція виявила порушення зимового прибирання територій

4 січня працівники управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради провели обстеження території міста з метою виявлення порушень Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади (МТГ). Трьома групами інспекторів було обстежено понад 60 об’єктів у центральній частині міста, на масивах «Сонячний», «Східний» та мікрорайоні «Дружба». За підсумками перевірки було виявлено 12 фактів неналежного зимового утримання прилеглих територій. Суб’єкти господарювання, які були попереджені про відповідальність за неналежне утримання територій, на момент перевірки вже усунули більшість порушень. Однак робота з фіксації порушень Правил благоустрою триває.

Працівники управління муніципальної інспекції нагадують громадянам та суб’єктам господарювання, що з настанням зимового періоду необхідно здійснювати весь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку прилеглих територій. Зокрема, це включає своєчасне очищення від снігу та ожеледиці. За неналежне утримання територій, а саме несвоєчасне очищення від снігу та ожеледиці, відповідальні особи та суб’єкти господарювання можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, з штрафом до 1700 гривень.

У разі виявлення небезпечних ділянок доріг або тротуарів, які не очищені від снігу чи ожеледиці, мешканці можуть повідомити про це в управління муніципальної інспекції, надіславши фото та адресу на Viber за номером +38 073 015 1481. Для зручності мешканців громади доступна Інтерактивна карта відповідальності за зимове утримання Тернопільської МТГ, яка допоможе у вирішенні питань, пов’язаних з утриманням прилеглих територій.