На Тернопільщині сталась смертельна ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 січня в с. Цебрів Озернянської територіальної громади. Близько 19.00 годин на автодорозі М-09 зіткнулись автомобілі «Mazda 3» і «Opel Astra».

Найбільше не повезло людям, які перебували в «Opel Astra»: водій загинув на місці аварії, а подружню пару затисло в понівеченому авто. Потерпілих, за допомогою спеціальних засобів, деблокували рятувальники.

Також травмувався і водій автомобіля «Mazda 3».

Всіх потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в лікарняні заклади м. Тернополя.

