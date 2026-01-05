10:00 | 5.01.2026
На Тернопільщині сталась смертельна ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 січня в с. Цебрів Озернянської територіальної громади. Близько 19.00 годин на автодорозі М-09 зіткнулись автомобілі «Mazda 3» і «Opel Astra».
Найбільше не повезло людям, які перебували в «Opel Astra»: водій загинув на місці аварії, а подружню пару затисло в понівеченому авто. Потерпілих, за допомогою спеціальних засобів, деблокували рятувальники.
Також травмувався і водій автомобіля «Mazda 3».
Всіх потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в лікарняні заклади м. Тернополя.

