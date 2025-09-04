Тернопільщина знову у вогні: як одна необережність може призвести до трагедії

Тернопільщина знову стикається з небезпекою пожеж через суху траву. Лише за минулу добу підрозділи нашої служби двічі виїжджали на гасіння сухостою — один випадок стався на Кременеччині, а інший — в Тернопільському районі. Це не просто сухі трави, а справжня загроза для лісів, врожаю та навіть людських осель.

🔥 Пам’ятайте: майже завжди причина одна — людська необережність!

Щоб не допустити таких трагедій, нагадуємо кілька простих правил:

Не паліть сміття та суху рослинність — це незаконно і смертельно небезпечно!

Не кидайте недопалки на узбіччя або з вікна автомобіля.

Не розводьте багаття у вітряну погоду чи поблизу лісів та полів.

Поговоріть з дітьми про небезпеку ігор із сірниками.

Завдяки злагодженій роботі наших вогнеборців, вчора вдалося врятувати господарську будівлю в селі Чабарівка Васильковецької громади. Ми працюємо 24/7, але ваша свідомість — це найкраща профілактика пожеж.

Якщо ви стали свідком пожежі або побачили палія, не зволікайте — телефонуйте 101! Будьте уважні та відповідальні за наше спільне майбутнє.