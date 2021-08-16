Тернопільська бібліотека запрошує на безкоштовний клуб «Німецька мова для початківців»

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека (бульвар Шевченка, 15) запрошує на безкоштовний клуб «Німецька мова для початківців»

У це важко повірити, але в Європі німецька мова рідна для більшої кількості людей, ніж англійська. Нею змалечку розмовляють 130 мільйонів людей. Раніше німецьку мову вивчали в школі наші батьки, дідусі та бабусі, а вже сьогодні вона друга за популярністю іноземна мова в Україні. Проте опанувати її не так і легко. Тут головне – мати особисту мотивацію та вільний час.

А в цьому вам допоможе волонтер відділу літератури іноземними мовами Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки Юрій Дар.

Юрій – українсько-німецький перекладач, навчався у німецькому університеті «Goethe Universität» і радо поділиться своїми знаннями і досвідом.

Щосереди о 17:00, під час клубу «Німецька для початківців», ви навчитесь усім чотирьом навичкам (читання, письмо, мовлення й аудіювання). Будете використовувати мотивуючі вправи, для тренування словникового запасу, а також зведення усіх важливих граматичних структур і мовленнєвих зворотів. Вивчите як правильно вимовляти нелегкі німецькі слова, вирази та їх значення.

Клуб «Німецька мова для початківців» розроблений таким чином, щоб ви легко і швидко могли оволодіти необхідними знаннями для спілкування німецькою мовою, грамотно будувати фрази, вільно переказати книгу чи фільм, написати текст на цікаву чи знайому тему, описати свої емоції.







