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Новини Тернополя 

У Білецькій громаді буде чутно вибухи

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У Білецькій територіальній громаді Тернопільського району буде чутно вибухи — піротехніки ДСНС знищуватимуть боєприпаси

Сьогодні, близько 14:00, поблизу села Плотича працюватимуть піротехніки ДСНС. Вони знищуватимуть 101 одиницю боєприпасів часів Другої світової війни, виявлених у лісовому масиві села Рідколісся Монастириської громади.

Усі роботи проводитимуться з дотриманням необхідних заходів безпеки. Під час операції місцеві жителі можуть чути звуки вибухів. Просимо зберігати спокій та уникати паніки.

Дякуємо за розуміння!

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