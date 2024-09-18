У Білецькій громаді буде чутно вибухи

У Білецькій територіальній громаді Тернопільського району буде чутно вибухи — піротехніки ДСНС знищуватимуть боєприпаси

Сьогодні, близько 14:00, поблизу села Плотича працюватимуть піротехніки ДСНС. Вони знищуватимуть 101 одиницю боєприпасів часів Другої світової війни, виявлених у лісовому масиві села Рідколісся Монастириської громади.

Усі роботи проводитимуться з дотриманням необхідних заходів безпеки. Під час операції місцеві жителі можуть чути звуки вибухів. Просимо зберігати спокій та уникати паніки.

Дякуємо за розуміння!