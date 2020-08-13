Вибори на Тернопільщині починаються “весело”

Сьогодні 13 вересня 18.00 год. мало початись перше засідання Тернопільської районної територіальної виборчої комісії, хоча мали б не пізніше 12 серпня (а це порушення ч.3 ст.36 Виборчого Кодексу України. Про це повідомляє зазначає директор Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» Ігор Процик.

На засідання були присутніми дев’ять членів комісії, а має бути мінімум десять членів (ч.4 ст.36 Виборчого Кодексу України).

Десятого члена комісії “включили” по відеозв’язку, яка…на морі і, яка по їх логіці, мала б так бути присутньою і приймати присягу. За столом сидять не тільки члени ТВК.

Прийшов, порахував членів комісії, розійшлись так і не провівши першого засідання, кажуть до завтра, – розповідає про перше засідання Ігор Процик.