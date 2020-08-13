21:00 | 13.08.2020
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Вибори 2020 

Вибори на Тернопільщині починаються “весело”

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Сьогодні 13 вересня 18.00 год. мало  початись перше засідання Тернопільської районної територіальної виборчої комісії, хоча мали б не пізніше 12 серпня (а це порушення ч.3 ст.36 Виборчого Кодексу України. Про це повідомляє зазначає директор Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» Ігор Процик.

На засідання були присутніми дев’ять членів комісії, а має бути мінімум десять членів (ч.4 ст.36 Виборчого Кодексу України).

  • Десятого члена комісії “включили” по відеозв’язку, яка…на морі і, яка по їх логіці,  мала б так бути присутньою і приймати присягу. За столом сидять не тільки члени ТВК.
    Прийшов, порахував членів комісії, розійшлись так і не провівши першого засідання, кажуть до завтра, – розповідає про перше засідання Ігор Процик.

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