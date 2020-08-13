У Тернопільській облраді спростували інформацію про заборону грального бізнесу на території області

У Тернопільській обласній раді УНІАН спростували інформацію про заборону грального бізнесу на території області, про що сьогодні, 13 серпня, повідомили деякі українські ЗМІ.

Зокрема, ЗМІ повідомляли про те, що депутати Тернопільської облради на сесії підтримали пропозицію представників «Батьківщини» про заборону грального бізнесу на території області. Про це у Facebook повідомив голова партійної організації «Батьківщина”», перший заступник голови Тернопільської обласної ради Василь Деревляний, який написав, що дане рішення підтримали 34 депутати, а також опублікував фото проекту рішення.

Водночас, як уточнили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної ради, депутати підтримали пропозицію заступника голови облради Василя Деревляного включити в порядок денний проект, який передбачає заборону грального бізнесу на території області. Однак даний проект не прийняли.

Сьогодні Деревляний на своїй сторінці розмістив пост, з якого може скластися протилежне враження.

«11 серпня 2020 року відбулася чергова сесія Тернопільської обласної ради… Фракція “Батьківщина” запропонувала до порядку денного питання заборони грального бізнесу на теренах Тернопільської області (за проголосувало 34 депутати – рішення прийнято)… Якщо місяць тому, за це питання проголосувало 22 депутати із 40-ка присутніх на сесії, то на цій сесії уже проголосувало ЗА – 26 з 39 присутніх депутатів (проєкти додаються)…», – йдеться в пості заступника голови облради.

При цьому у доданих ним фото проєкту рішення видно, що є лише його власний підпис та його однопартійця, депутата Михайла Піня.