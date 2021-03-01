Чому “тимчасові” сесії в “Перемозі” стали постійними?

Минає рік як пленарні засідання сесій Тернопільської міської ради в рамках боротьби з коронавірусом “тимчасово” проводяться в непристосованому приміщенні Українського дому “Перемога”.

Мікрофон лише в міського голови. Відеотрасляція налаштована також під мера. Виступаючих з місця не чути і не видно. Чітка звукова стенограма не ведеться. Голосування відбувається у “ручному режимі” із залученням лічильної комсії. Поіменні голосування викладаються із запізненнями та в “доісторичному” форматі.

Водночас, якщо відслідкувати сайт міськради та публікації міського голови, то помітно, що в сесійній залі на Листопадовій весь цей час відбувається маса інших заходів. Напевне, у цих заходів є імунітет до COVID-19.

Наприклад, ось так, в приміщенні міської ради у дружній компанії і ледь не обнімаючись, члени регіональної асоціації міст України робили групове фото після обрання Сергія Надала своїм головою:

Як бачимо, про безпеку ніхто не дбав.

А тим часом, за поодинокими винятками, усі місцеві ради повернулись до роботи в своїх основних сесійних залах. Закономірно, що громадськість у цих містах теж отримала можливість спостергіти за роботою своїх обранців.

Якщо у міського голови Сергій Надал немає якихось особливих причин проводити сесію “в клубі” (чи є?), то чи не варто або повертати депутатів в сесійну залу, або ж зайнятись технічним облаштуванням УД “Перемога” під сесійну залу?

На сайті міської ради сьогодні з’явилося оголошення про скликання на 5 березня 2021 року на 9:00 четвертої сесії ТМР в “Перемозі”. І знову пункт: “У зв’язку із запровадженими протиепідемічними заходами на території Тернопільської міської територіальної громади, з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, пленарне засідання міської ради провести за відсутності представників громадськості”.

Пандемія надовго, можливо, на роки. Невже громадськості слід забути про орган місцевого самоврядування під назвою – Тернопільська міська рада? Сергій Віталійович, ну це ж не ваш приватний кооператив, чесне слово!

Думка редактора Політерно