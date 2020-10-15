16:31 | 15.10.2020
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Тернопільський обласний драмтеатр відкрив свій 90-й театральний сезон прем’єрою вистави “46 моментів щастя”

Irena 0 Views Прокоментуй!

Вчора, 14 жовтня, на Покрови, Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка відкрив свій 90-й ювілейний театральний сезон прем’єрою вистави “46 моментів щастя” А. Крима. Режисер-постановник – народний артист України Олег Мосійчук.

Про це повідомила речниця театру Ірина Папуша.

  • Дякуємо вам, наші дорогі глядачі, що ви були з нами; дякуємо за ваше терпіння і чекання!.. Сподіваємося на зустрічі з вами впродовж цілого ювілейного сезону! Буде ще багато цікавих прем’єр! Будьте здоровими! І нехай жодна кольорова “зона” не стане на заваді мистецтву! – зазначила Ірина Папуша на своїй сторінці в Фейсбуці.

 

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