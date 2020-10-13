Передвиборчий лікбез для Тернопільщини. Кого оберемо і що вони робитимуть

Згідно з червневим опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», більше половини опитаних жителів Тернопільської області вважають, що справи в області не йдуть у правильному напрямку. Лише п’ята частина опитаних переконані, що все добре, але кількість задоволених зменшується. Ще вкінці 2018 року задоволених справами в області було близько третини. Тих сімей на Тернопільщині, які відчувають, що стають заможнішими, за даними соціологів, лише 11%. І лише 23% опитаних у області очікують, що в найближчий рік все стане краще. З такими невеселими оцінками ситуації і надіями наближаються місцеві вибори на Тернопільщині.

Для того, щоб виборці Тернопільщини розглядали прийдешні місцеві вибори, як вікно можливостей для змін, Центр спільних дій пропонує ознайомитись з повноваженнями місцевої влади в області, районах і громадах. Ми віримо, що краще розуміння повноважень депутатів і голів рад дозволить об’єктивно оцінювати ситуацію і ставити кандидатам правильні питання.

Районні і обласні ради. В розтяжці між президентом і виборцями

Після червневого зменшення кількості районів на Тернопільщині залишилось 3 райони – Тернопільський, Чортківський і Кременецькій. У них проживають майже 1,04 млн осіб, з яких мають право голосувати майже 820 тис., а це 79% жителів області.

На місцевих виборах 25 жовтня виберуть 214 депутатів обласних і районних рад. 64 депутати буде в обласній раді. У найбільших за кількістю виборців Тернопільській і Чортківській районних радах буде по 54 депутати, а у Кременецькій – 42.

Ці депутати, як і депутати рад громад, до наступних виборів офіційно за роботу не візьмуть ні копійки. Але зможуть впливати багато на що. По-перше, на одному з перших засідань вони виберуть собі голів рад, які зможуть формувати переліки того, за що будуть голосувати на засіданнях. Там же, на перших засіданнях, депутати розділяться за комісіями, в яких будуть розробляти рішення, на втілення яких будуть виділяти гроші обласних і районних бюджетів.

У 2019 році із усіх місцевих бюджетів Тернопільської області витратили майже 17 млрд грн. З них 5,77 млрд витратили з бюджету обласної ради. Бюджети обласної і районних рад ухвалюють депутати, але проєкти бюджетів розробляють голови державних адміністрацій, яких призначає президент. Тобто, проєкт обласного бюджету готує облдержадміністрація, а бюджети районів – РДА.

Обласний бюджет наповнюють дотаціями і субвенціями із державного бюджету, а районні бюджети – із обласного. Ще до бюджету обласної ради автоматично надходять 15% з усіх податків на доходи, які сплачують громадяни на території області. До речі, обласні і районні ради можуть двома третинами голосів змусити голову місцевої держадміністрації піти з посади, якщо виникнуть якісь конфлікти, наприклад, через бюджет. І це при тому, що керівників держадміністрацій призначає президент України.

Виходить, що кількість грошей у обласних і районних бюджетах залежить від вміння депутатів цих рад, де треба, натиснути чи поступитися тим, кого призначає глава держави.

Хоча, вмінням тиснути чи маневрувати явно не вичерпуються повноваження депутатів місцевих рад. Вони, наприклад, створюють комунальні підприємства. На сайті Тернопільської обласної ради, є список із 18 комунальних підприємств, які створила облрада. І ці підприємства займаються багато чим, включно з постачанням гарячої води, будівництвом, здаванням в оренду майна ради і навіть показом фільмів.

Якість роботи комунальних підприємств теж є мірилом успішності роботи рад. Обласні і районні ради призначають тарифи для тих комунальних підприємств, які створили, і забирають у свої бюджети частину їхніх прибутків. А у випадку, якщо комунальні підприємства збиткові, то ради повинні ухвалювати рішення про фінансування підприємств зі своїх бюджетів або про їхню ліквідацію.

Від співпраці обласних, районних рад і місцевих державних адміністрацій також залежить те, чи будуть реалізовувати проєкти, які вимагають залученості більше ніж одного органу влади. Для цього ради розробляють і втілюють цільові програми. Зараз лише Тернопільська обласна рада реалізує кілька десятків таких програм за різними напрямками, які, зокрема, включають сфери забезпечення прав жителів області з інвалідністю, розвитку автомобільних доріг і безпеки дорожнього руху, соціального захисту, екології, культури і навіть покращення аграрної сфери.

Попри цільові програми, обласні і районні ради повинні забезпечити якісну роботу і фінансування органів і установ, які мають допомагати усім жителям області чи районів. Наприклад, якісна робота обласних і районних лікарень – повноваження цих рад.

За опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», на місцеві вибори готові прийти більше двох третин виборців Тернопільщини. Кандидати до обласних і районних рад традиційно будуть обіцяти великі зміни. Але варто розуміти, що повноваження цих депутатів не такі вже й великі, а з децентралізацією у них їх стало ще менше. Отже, від депутатів обласного і районного рівнів треба чекати якісної роботи із цими повноваженнями.

Головні повноваження, які стосуються умов життя на місцях – у міських рад і рад об’єднаних територіальних громад. Про них і йтиметься у наступній частині цього тексту.

Головні питання вирішуються на місцях. Повноваження рад громад

25 жовтня на Тернопільщині, крім обласних і районних рад, відбудуться вибори ще і у ради 55 об’єднаних територіальних громад. Раніше, на початку реформи децентралізації, у 2015 році місцеві вибори на Тернопільщині були у близько 370 міських, сільських і селищних рад.

Зменшення кількості місцевих рад не варто розцінювати як зниження впливу «звичайних громадян» на владу. Із 2014 до 2019 року кількість грошей, які місцеві бюджети заробляють без державної допомоги, збільшилися на чверть — із 206,4 до 275 мільярдів гривень. Якщо порівнювати доходи місцевих бюджетів із доходами державної скарбниці, то доходи місцевих бюджетів становлять більше ніж чверті від грошей, які надходять до держави загалом. При цьому, з державного бюджету фінансується робота Збройних сил, покривається нестача коштів у Пенсійному фонді, виплачується державний борг, даються субвенції місцевим органам влади і так далі.

Громади Тернопільщини розпоряджаються значними коштами, які вони повинні спрямувати на покращення життя своїх виборців. У 2019 році найбільша рада області, Тернопільська міська рада, отримала і заробила близько 2,6 млрд грн. У місті мешкають понад 178 тис. виборців. За цей час найменша громада області Купчинецька ОТГ, у якій 2 807 виборців, витратила майже 25 млн грн, отримавши у бюджет 30,2 млн грн. На відміну від обласних і районних рад, ради громад самі формують свої бюджети.

Перелік повноважень міських рад і рад громад – солідний. Наприклад, вони повинні забезпечувати діяльність медичних установ і закуповувати обладнання для лікарень і поліклінік громади. Тобто це повноваження місцевої ради, щоб у міських лікарнях не бракувало обладнання, необхідного для лікування пацієнтів у місті.

Саме місцеві ради через свої виконкоми повинні дбати про те, щоб школярам було тепло в школах.

Ремонт доріг і зручний розклад руху транспорту у громаді – це теж повноваження рад громад і міських рад.

Ще на місцевих радах забезпечення переробки сміття, каналізація і освітлення вулиць.

Місцева рада також дбає про те, щоб місцеві корисні копалини, такі як пісок чи глина, не розграбовували, а за їхнє використання платили ренту у бюджет громади. Важливим повноваженням місцевих рад є моніторинг стану екології у громаді. У випадку, якщо хтось із жителів громади чи підприємств забруднює повітря, воду чи ґрунт, місцева рада і її виконавчий комітет повинні забезпечити покарання зловмисників і припинення шкоди для довкілля і людей.

Також, міські ради і ради ОТГ можуть приваблювати бізнес на території громади, наприклад, через запровадження податкових пільг на податки, які йдуть у місцевий бюджет. Для Тернопільщини ці питання актуальні, адже, за соцопитуванням групи «Рейтинг», більшість жителів області не бачать можливості знайти тут пристойну роботу чи займатися бізнесом.

Як бачимо, місцеві ради мають досить багато повноважень для того, щоб змінити життя, як в області, так і в громадах. Перед виборами, головне, не вестися на обіцянки кандидатів зробити те, на що у них не буде за законом повноважень. А після виборів – вимагати від них чітких планів дій і ухвалення зрозумілих цільових програм для розвитку громад.

Детальніше про повноваження органів місцевого самоврядування читайте тут.

Автор – Олексій Півторак, журналіст Центру спільних дій





