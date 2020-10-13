Офіційно. Видужали 256 осіб, підтверджено 258 випадків зараження COVID-19 та 3 смерті 13 жовтня у Тернопільській області

Станом на 13 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 16245 випадках діагноз лабораторно підтверджений (15045 випадків – дорослі, 1200 випадків – діти), з них 206 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 11262 особи.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 4562 (2882 одужало, 48 летальних, 1632 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 783 (634 одужало, 8 летальних, 141 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 765 (362 одужало, 10 летальних, 393 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 787 (582 одужало, 16 летальних, 189 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 714 (609 одужало, 9 летальних , 96 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 738 (486 одужало, 16 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 236 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 811 (565 одужало, 9 летальних, 237 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 394 (307 одужало, 2 летальних, 85 продовжують хворіти);

– Козівський район – 481 (325 одужало, 4 летальних, 152 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1043 (789 одужало, 17 летальних, 237 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 439 (340 одужало, 2 летальних, 97 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 634 (534 одужало, 10 летальних, 90 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 432 (288 одужало, 4 летальних, 140 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 162 (100 одужало, 3 летальних, 59 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 601 (400 одужало, 10 летальних, 191 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1281 (879 одужало, 11 летальних, 391 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1116 (836 одужало, 12 летальних, 268 продовжують хворіти);

– Шумський район – 502 (344 одужало, 14 летальних, 144 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 256 осіб;

проведено 547 досліджень методом ПЛР;

підтверджено 258 випадків зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 3 летальних випадки: чоловік 69 р. Зборівський район с. Коршилів, чоловік 59 р. Кременецький район с. Горинка, жінка 77 р. м. Тернопіль.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (75 осіб)

Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани – 3

• с. Барашівка – 1

• с. Поручин – 1

• с. Шибалин – 1

Борщівський район (31 особа):

• м. Борщів – 12

• с. Мушкатівка – 2

• с. Цигани – 7

• с. Слобідка-Мушкатівська – 1

• с. Озеряни – 1

• с. Стрілківці – 2

• с. Ланівці – 2

• с. Шупарка – 1

• с. Панівці – 1

• с. Гермаківка – 1

• с. Лосяч – 1

Бучацький район (7 осіб):

• м. Бучач – 4

• с. Бариш – 1

• с. Возилів – 1

• с. Трибухівці – 1

Гусятинський район (5 осіб):

• смт Гусятин – 2

• с. Жабинці – 1

• с. Пізнанка – 1

• с. Мала Лука – 1

Заліщицький район (19 осіб):

• м. Заліщики – 5

• смт Товсте – 1

• с. Нирків – 3

• с. Новосілка – 4

• с. Зозулинці – 1

• с. Блищанка – 2

• с. Добрівляни – 3

Збаразький район (2 особи):

• м. Збараж – 2

Зборівський район (2 особи):

• с. Вільшанка – 1

• с. Коршилів – 1

Козівський район (4 особи):

• смт Козлів – 1

• с. Конюхи – 2

• с. Геленки – 1

Кременецький район (16 осіб):

• м. Кременець – 9

• м. Почаїв – 2

• с. Сапанів – 1

• с. Кімната – 1

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Іква – 1

• с. Горинка – 1

Лановецький район (0 осіб)

Монастириський район (4 особи):

• м. Монастириська – 2

• с. Швейків – 2

Підволочиський район (13 осіб):

• м. Скалат – 1

• с. Старий Скалат– 1

• с. Качанівка – 6

• с. Токи – 1

• с. Мислова – 1

• с. Терпилівка – 1

• с. Чернилівка – 1

• с. Хмелиська – 1

Підгаєцький район (1 особа):

• с. Старе Місто – 1

Теребовлянський район (19 осіб):

• м. Теребовля – 8

• смт Дружба – 1

• смт Микулинці – 3

• с. Ладичин – 1

• с. Семенів – 2

• с. Струсів – 1

• с. Кровинка – 1

• с. Зубів – 1

• с. Зеленче – 1

Тернопільський район (19 осіб):

• с. Настасів – 3

• с. Шляхтинці – 1

• с. Великі Гаї – 2

• с. Буцнів – 1

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Довжанка – 1

• с. Петриків – 2

• с. Підгородне – 1

• с. Плотича – 1

• с. Біла – 4

• с. Хатки – 1

• с. Байківці – 1

Чортківський район (23 особи):

• м. Чортків – 19

• с. Нагірянка – 1

• с. Угринь – 1

• с. Пастуше – 1

• с. Біла – 1

Шумський район (12 осіб): • м. Шумськ – 5 • с. Рохманів – 2 • с. Мала Іловиця – 1 • с. Васьківці – 1 • с. Жолобки – 2 • с. Забара – 1