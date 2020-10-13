Офіційно. Видужали 256 осіб, підтверджено 258 випадків зараження COVID-19 та 3 смерті 13 жовтня у Тернопільській області
Станом на 13 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 16245 випадках діагноз лабораторно підтверджений (15045 випадків – дорослі, 1200 випадків – діти), з них 206 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 11262 особи.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 4562 (2882 одужало, 48 летальних, 1632 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 783 (634 одужало, 8 летальних, 141 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 765 (362 одужало, 10 летальних, 393 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 787 (582 одужало, 16 летальних, 189 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 714 (609 одужало, 9 летальних , 96 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 738 (486 одужало, 16 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 236 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 811 (565 одужало, 9 летальних, 237 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 394 (307 одужало, 2 летальних, 85 продовжують хворіти);
– Козівський район – 481 (325 одужало, 4 летальних, 152 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1043 (789 одужало, 17 летальних, 237 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 439 (340 одужало, 2 летальних, 97 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 634 (534 одужало, 10 летальних, 90 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 432 (288 одужало, 4 летальних, 140 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 162 (100 одужало, 3 летальних, 59 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 601 (400 одужало, 10 летальних, 191 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1281 (879 одужало, 11 летальних, 391 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1116 (836 одужало, 12 летальних, 268 продовжують хворіти);
– Шумський район – 502 (344 одужало, 14 летальних, 144 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 256 осіб;
проведено 547 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 258 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 3 летальних випадки: чоловік 69 р. Зборівський район с. Коршилів, чоловік 59 р. Кременецький район с. Горинка, жінка 77 р. м. Тернопіль.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (75 осіб)
Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 3
• с. Барашівка – 1
• с. Поручин – 1
• с. Шибалин – 1
Борщівський район (31 особа):
• м. Борщів – 12
• с. Мушкатівка – 2
• с. Цигани – 7
• с. Слобідка-Мушкатівська – 1
• с. Озеряни – 1
• с. Стрілківці – 2
• с. Ланівці – 2
• с. Шупарка – 1
• с. Панівці – 1
• с. Гермаківка – 1
• с. Лосяч – 1
Бучацький район (7 осіб):
• м. Бучач – 4
• с. Бариш – 1
• с. Возилів – 1
• с. Трибухівці – 1
Гусятинський район (5 осіб):
• смт Гусятин – 2
• с. Жабинці – 1
• с. Пізнанка – 1
• с. Мала Лука – 1
Заліщицький район (19 осіб):
• м. Заліщики – 5
• смт Товсте – 1
• с. Нирків – 3
• с. Новосілка – 4
• с. Зозулинці – 1
• с. Блищанка – 2
• с. Добрівляни – 3
Збаразький район (2 особи):
• м. Збараж – 2
Зборівський район (2 особи):
• с. Вільшанка – 1
• с. Коршилів – 1
Козівський район (4 особи):
• смт Козлів – 1
• с. Конюхи – 2
• с. Геленки – 1
Кременецький район (16 осіб):
• м. Кременець – 9
• м. Почаїв – 2
• с. Сапанів – 1
• с. Кімната – 1
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Іква – 1
• с. Горинка – 1
️Лановецький район (0 осіб)
️Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 2
• с. Швейків – 2
Підволочиський район (13 осіб):
• м. Скалат – 1
• с. Старий Скалат– 1
• с. Качанівка – 6
• с. Токи – 1
• с. Мислова – 1
• с. Терпилівка – 1
• с. Чернилівка – 1
• с. Хмелиська – 1
Підгаєцький район (1 особа):
• с. Старе Місто – 1
Теребовлянський район (19 осіб):
• м. Теребовля – 8
• смт Дружба – 1
• смт Микулинці – 3
• с. Ладичин – 1
• с. Семенів – 2
• с. Струсів – 1
• с. Кровинка – 1
• с. Зубів – 1
• с. Зеленче – 1
Тернопільський район (19 осіб):
• с. Настасів – 3
• с. Шляхтинці – 1
• с. Великі Гаї – 2
• с. Буцнів – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Довжанка – 1
• с. Петриків – 2
• с. Підгородне – 1
• с. Плотича – 1
• с. Біла – 4
• с. Хатки – 1
• с. Байківці – 1
️Чортківський район (23 особи):
• м. Чортків – 19
• с. Нагірянка – 1
• с. Угринь – 1
• с. Пастуше – 1
• с. Біла – 1
Шумський район (12 осіб):
• м. Шумськ – 5
• с. Рохманів – 2
• с. Мала Іловиця – 1
• с. Васьківці – 1
• с. Жолобки – 2
• с. Забара – 1