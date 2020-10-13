Педіатр Кременецької райлікарні про обстеження: без декларацій, телефоном і без медоглядів

Кременець і Кременецький район три тижні перебувають у помаранчевій зоні. Школи і дитячі садки працюють, проте захворюваність на вірусні інфекції у зв’язку з початком епідсезону природно зростає. Педіатр Кременецької районної лікарні Сергій Бакуліч працює з дітьми уже 30 років. Він розповів Кременець.City, як пандемія коронавірусу впливає на обстеження наймолодших містян і жителів району та з якими викликами у майбутньому можуть зіштовхнутися батьки, якщо не звертатимуться із своїми дітьми до лікарів вчасно.

З розмови з педіатром Сергієм Бакулічем стає зрозуміло, що зараз найбільші проблеми в роботі лікарів сімейної медицини це не лікування коронавірусу, а власне, ті, які були до нього, — прогалини в комунікації з пацієнтами, економічна нестабільність населення, відсутність розсудливості в діях дорослих у відношенні до своїх дітей.

Досі є пацієнти, які не уклали декларацій

Педіатр Кременецької райлікарні Сергій Бакуліч

Зміни в первинній ланці медичної галузі України розпочалися ще першого квітня 2018 року. З цього дня українці отримали змогу самостійно обирати свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Відтак медична допомога більше не прив’язана до місця прописки чи проживання. Згодом запрацювала електронна система обслуговування пацієнтів, програма виписки ліків за електронним направленням “Доступні ліки”.

За словами лікаря, станом на сьогодні до кременецької “первинки” продовжують звертатися пацієнти, які досі не уклали декларації з лікарем. Це суттєво ускладнює роботу фахівців та розтягує у часі процес лікування.

Зараз часто трапляються ситуації, коли пацієнт захворів, звертається до лікаря і намагається цей договір укласти вже на момент наявного захворювання. Наші лікарі не відмовляють таким пацієнтам у допомозі. Але тут є проблема, бо якщо пацієнти уклали з лікарем декларацій понад норму, держава не оплатить лікареві їх прийом

Педіатри у допомозі не відмовляють. Але Сергій Бакуліч наголошує, що доцільно було б укласти договір із сімейним лікарем, педіатром або терапевтом завчасно. Наразі у Кременецькій лікарні ще можна укласти договір із сімейними лікарями. Як це зробити, читайте в рекомендаціях МОЗу.

— У нас працюють три педіатри, і ми маємо ту кількість укладених декларацій з пацієнтами, яка відповідає нормам Міністерства охорони здоров’я. На жаль, до нас звертаються дуже багато батьків, які не уклали декларацій ні з сімейними лікарями, ні з педіатрами. Такі діти відповідно до наказів МОЗу можуть безкоштовно отримувати меддопомогу винятково в екстрених випадках. Разом з тим, кременецьких лікарів обрали діти з інших районів Тернопільської області. Це Збаразький, Шумський райони і пацієнти з Рівненщини, — каже педіатр.

Відповідно до нових стандартів МОЗу лікар може відмовити у підписанні декларації лише в одному випадку: якщо він уже набрав максимально рекомендовану кількість пацієнтів. Сімейний лікар може обслуговувати 1 800 пацієнтів, терапевт – 2 000, педіатр – 900. Кількість пацієнтів може бути більшою для лікарів, які працюють у селах.

Як обстежують пацієнтів, які мають хронічні захворювання

У зв’язку з адаптивним карантином стало складніше лікуватися пацієнтам, які мають хронічні захворювання. Одна з болючих проблем медичної спільноти регіону — закритий у грудні 2019 року Кременецький обласний протитуберкульозний диспансер, де раніше проходили обстеження і лікування пацієнти, з підозрою чи хворі на туберкульоз.

Кременецька районна лікарня

Лікарі пояснюють, що зараз такі пацієнти вимушені обстежуватись в Тернополі, майже за 80 кілометрів від Кременця. Люди не поспішають зі зверненням, тож часто захворювання не виявляють вчасно.

Наразі дітьми з хронічними захворюваннями займаються педіатри чи сімейні лікарі.

— Насамперед, для дітей, хворих на туберкульоз, є вимога проходити обстеження кожних пів року. І ці пацієнти все менше лягають в стаціонар. Можливо тому, що лякаються спілкування з хворими на коронавірус, хоч і в дитячому відділенні його немає. Але ці діти обстежуються в амбулаторному порядку, зокрема, і у мене. Ми їх оглядаємо, виписуємо необхідні направлення на аналізи, враховуючи ультразвукове дослідження та електрокардіограму. За необхідності — електронне направлення до спеціалістів області, — каже педіатр Сергій Бакуліч.

Обстеження безкоштовне, але ліки пацієнти змушені купувати за свій рахунок

Сергій Бакуліч запевнив, що всіх дітей з підозрою на COVID-19 обстежують, роблять безкоштовне ПЛР-тестування. Здебільшого це діти, які контактували з дорослими, хворими на коронавірус. Лікування пацієнтів із легким перебігом хвороби відбувається дистанційно.

Лікар каже, за пів року адаптивного карантину серед його пацієнтів таких дітей багато. Загалом у Кременці щодня тестують від 30 до 60 осіб (включно дітей і дорослих) з підозрою на коронавірус.

Ліки батьки змушені купувати за свій кошт. Безкоштовно за направленням сімейного лікаря отримують деякі препарати із списку, затвердженого Міністерством охорони здоров’я, лише діти з інвалідністю

За спостереженнями педіатра, загалом батьки стали більш уважні до стану здоров’я своїх дітей, іноді навіть перебільшують хворобливість пацієнта.

Педіатр наголошує на тому, що користуватися медичними засобами захисту необхідно, просить пацієнтів носити маски, тримати дистанцію і дотримуватись правил особистої гігієни.

— Бачу, як у наших автобусах нехтують засобами захисту. Особливо, це стосується пасажирів транспорту, який їде по маршруту до лікарні. Бо в ньому можуть бути як здорові, так і хворі. Люди стали надто безпечними. Між ними побутує думка, мовляв, всі мають перехворіти і якось далі буде. Але, на жаль, є у нас пацієнти, які після лікування від коронавірусу отримують інвалідність. Хто з цим зіштовхнувся, той знає, що вірус небезпечний. Хоч діти і легше його переносять, — ділиться досвідом лікар.

Не всі умови, в яких працюють лікарі, виправдані

Педіатр Кременецької районної лікарні Сергій Бакуліч

Педіатр зазначає, що ті умови, в яких зараз доводиться працювати лікарям, не є виправданими. Зокрема, це стосується дистанційного обстеження і лікування пацієнтів, скасування медоглядів як дорослих, так і дітей.

Одна з причин, чому лікування пацієнтів відбувається невчасно, — запізніле звернення батьків. Інша — батьки бояться інфікуватися коронавірусом. Особливо це стосується батьків з дітьми до року.

— Звичайно, ми консультуємо телефоном, — пояснює Сергій Бакуліч. — Але лікувати по телефону — неправильно, бо це може призвести до небажаних наслідків. Уявімо ситуацію, я не бачу пацієнта (дитину), мама не може адекватно мені пояснити симптоми дитини, оглянути чи послухати її. Я не можу дати по телефону рекомендації з прийому медпрепаратів.

Лікар не може спасти пацієнта по телефону, як і дистанційно оперувати

На одному із прес-брифінгів міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в період адаптивного карантину медогляд проходити не потрібно. Мета рішення — знизити ймовірність передачі вірусу COVID-19. Відповідно багато дітей пішло з вересня до шкіл і садочків без огляду лікаря.

А, враховуючи ймовірність дистанційного навчання, відсутній контроль з боку батьків за тим, як дитина сидить, коли робить уроки, чи відпочиває її зір, коли працює за комп’ютером, росте ризик погіршення загального стану здоров’я дітей. Бо завдяки вчасній діагностиці можна успішно пролікуватися.

— Медогляди мають бути обов’язкові — щонайменше один раз на рік. Те ж стосується відміни лабораторних аналізів на наявність патогенних мікроорганізмів перед тим, як діти йдуть до садочка. Минуло пів року адаптивного карантину, а діти вийшли у колективи необстежені. Проте, якщо батьки виявлять бажання пройти окуліста чи іншого спеціаліста, сімейний лікар за необхідності скерує до вузького спеціаліста з електронним направленням. Оскільки, наприклад, дитина із зниженим зором має сидіти на першій парті. У випадку сколіозу потрібні коригуючі процедури і так далі. Все це — здоров’я і благо наших дітей, — пояснив педіатр.