Як працює Тернопільська ТВК, – спостереження Ігоря Процика

Трохи підсумків громадського спостереження за вчорашнім днем (27.10) роботи Тернопільської міської територіальної комісії:

Переважна більшість членів ДВК (а їх має бути троє – голова і інших два члени від різних партій – ч.1 ст.253 ВКУ), яких було делеговано для транспортування і здачі протоколів про встановлення результатів голосування на відповідних виборчих дільницях до міської ТВК були вже по 2 чи 3 разу з уточненими протоколами (бо цифри в протоколах не співпадали)

Було 2 виборчих дільниці, які приїхали здавати виборчу документацію і протоколи до ТВК лише перший раз (одна з яких – № 611137, яка знаходила в школі №14). За нашими даними, там були затримки через нерозуміння процедур підрахунку голосів членами ДВК, яким “мішали” спостерігачі і інші присутні суб’єкти виборчого процесу, це призвело до довгого підрахунку голосів.

Члени деяких ДВК, яких відправляли на уточнення протоколів, намагались “уточнити” такі протоколи не повертаючись в приміщення своєї виборчої комісії, і не роблячи це на засіданні як це передбачено Виборчим кодексом (частина 7, 8 ст.254 ВКУ), а в приміщенні ПК Березіль. Зокрема в коридорі, біля приміщення, де проводить свої засідання Тернопільська міська ТВК, або в інших “менш помітних” місцях, в машинах і т.д. Після роз’яснення їм, що за підписання протоколу не в приміщенні ДВК передбачена кримінальна відповідальність (ч.1 ст.158-3 ККУ), робили висновки і повертались на дільниці.Однією із таких були члени ДВК №611095 (ЗУНУ, корпус №2)

Також деякі члени ДВК мали із собою печатки відповідних ДВК, скоріш за все для того, щоб “на місці” виправляти помилки і не повертатись на дільниці. Це суперечить ч.6 ст.253 ВКУ та є грубим порушенням Виборчого кодексу! Але зафіксованих фактів використання печаток їх в приміщенні ПК Березіль не було. Їм також було роз’яснено про можливу кримінальну відповідальність за незаконне використання печатки та інші подібні дії.

Рішення, які приймались членами Тернопільської міської ТВК щодо прийняття протоколів чи відправлення їх на уточнення членами ДВК, приймались голосами 10 членів комісії, тобто це мінімально необхідна кількість голосів для прийняття рішення та “кворуму” для проведення засідання. Інколи були випадки, коли не вистачало одного голосу і члени відповідної ТВК телефонували одному із членів ТВК для його присутності для прийняття необхідного рішення.

Безпосередньо на засіданні ТВК, під час якого відбувався прийом та розгляд протоколів про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях були присутні представники однієї-двох політичних партій, та 1-2 офіційних спостерігачі (включно зі мною). В коридорі при вході до приміщення, де проводить свої засідання міська ТВК можна було зустріти діючу депутатку ТМР Н.Паньків та кандидата в депутати Р.Навроцького, які інколи активно спілкувались із членами ДВК, які привозили протоколи та іншу виборчу документацію.

Заступник голови Тернопільської міської ТВК Вадим Гуменюк

“досить активно” намагався встановити мій статус та причину присутності на засіданні відповідної ТВК. Однак після пред’явлення посвідчення офіційного спостерігача та роз’яснення секретаря Тернопільської міської ТВК та ще одного члена ТВК про те, що мій статус було ідентифіковано раніше, ситуація вичерпалась. Можливо через активність як спостерігача, який “активно” спостерігав за кількістю членів Тернопільської міської ТВК, які голосували і їх фізичною присутністю на даному засіданні.

Близько 01.18 год. вже середи, 28 жовтня, Тернопільська міська ТВК оголосила технічну перерву, оскільки ті дільниці, які були відправлені на уточнення, мали прибути не швидше 09.00 год. ранку. Сьогодні ще мають розглянути документи 4 виборчих дільниць, яких відправили на уточнення. Директор Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» Ігор Процик