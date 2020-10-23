За посаду мера Тернополя побореться єдина жінка – Ірина Яремчук з Галицької партії

Цьогоріч у Тернополі є 10 кандидатів на посаду міського голови. Серед них – одна жінка – кандидатка від Української Галицької Партії Ірина Яремчук. Варто зазначити, що не вперше жінка пробує свої сили, балотуючись на посаду міського голови. Зокрема, у 2006-му році на це крісло претендували одразу троє жінок, та переміг тоді – Роман Заставний.

У 2015 році кандидувати збиралась самовисуванка Ольга Довгошия, ТВК їй відмовила в реєстрації через відсутність квитанції про сплату застави.

Один із засновників Української Галицької Партії Богдан Панкевич зазначає, що їхня партія – перша в Україні, яка зробила сміливий крок у напрямку до збалансованої влади. Вона підтримала трьох жінок-кандидаток на посаду голів трьох обласних центрів: Львова, Івано-Франківська і Тернополя.

Якщо зважати на європейський досвід, то там кожну п’яту столицю Євросоюзу очолює жінка. Головами восьми країн Європи також є жінки. В Україні ж ці показники, хоч і збільшуються з часом, та все ще залишаються далекими від європейських.

В Українській Галицькій Партїі кажуть, жінка-мер може навести лад з тим, що пропускають чоловіки. Є успішні приклади.

Кандидатка на посаду міського голови Тернополя Ірина Яремчук каже, що в УГП є дуже багато жінок-політикинь, які взяли на себе відповідальність змінювати свої міста, села і громади. Зокрема, Алла Квач, яка є мером міста Заліщики і за останні роки змінила благоустрій міста, відкрила нові простори і для молоді, і для сімей. Також у команді є Юлія Гвоздович – найефективніша депутатка Львівської міської ради. Серед команди УГП дуже багато жінок займають саме керівні посади. Половина вищого керівного органу політради – також жінки, каже Ірина. І додає, вони тут не через квоти, а саме тому, що є досвідченими управлінцями.

Жінки поступово відвойовують свої місця в політиці, і за рівнем професіоналізму не поступаються чоловікам, переконує Анна Войтович – голова Тернопільської обласної організації Української Галицької Партії.

Програма, з якою Ірина Яремчук йде у міську раду має назву – «Місто щасливих сімей». Документ складається з трьох напрямів: прозорість та чесність, безпека та комфорт, розвиток та гармонія.

Кандидатка на посаду міського голови запрошує ознайомитись з її програмою на сайті УГП.