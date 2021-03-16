Четверо померли: 289 нових випадків COVID-19 на Тернопільщині. Офіційно
289 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 16 березня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 4 (жінка 81 р. Тернопільський район с. Криве, чоловік 79 р. м. Тернопіль, жінка 74 р. м. Тернопіль, чоловік 70 р. Чортківський район с. Садки)
одужало – 225 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1214
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 46957 осіб;
одужало – 41061 особа;
летальних випадків – 652 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5149 (4702 одужало, 74 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1100 (999 одужало, 18 летальних)
– Тернопільський район – 28093 (24656 одужало, 350 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 13062 (11196 одужало, 155 летальних)
– Чортківський район – 13715 (11703 одужало, 225 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 1947 (1637 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (34 особи):
• м. Кременець – 5
• м. Почаїв – 1
• с. Великі Бережці – 2
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Іква – 1
• с. Колосова – 1
• с. Крижі – 1
• с. Лосятин – 2
• с. Підлісці – 3
• с. Ридомиль – 1
• м. Ланівці – 9
• с. Нападівка – 1
• м. Шумськ – 1
• с. Велика Іловиця – 1
• с. Кути – 1
• с. Мізюринці – 1
• с. Угорськ – 2
Тернопільський район (203 особи):
• м. Тернопіль – 121
• м. Бережани – 5
• с. Гиновичі – 1
• с. Куряни – 1
• с. Шибалин – 1
• м. Збараж – 5
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Доброводи – 1
• с. Мусорівці – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Чернихівці – 3
• с. Опрілівці – 2
• смт Козова – 3
• с. Геленки – 1
• с. Городище – 3
• с. Дибще – 1
• с. Криве – 2
• с. Гнилички – 1
• с. Городниця – 2
• с. Нове Село – 1
• с. Мужилів – 1
• с. Поплави – 1
• м. Теребовля – 6
• с. Бернадівка – 1
• с. Варваринці – 1
• с. Дарахів – 1
• с. Золотники – 5
• с. Конопківка – 1
• с. Мшанець – 1
• с. Плебанівка – 1
• с. Раковець – 1
• смт Великі Бірки – 2
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Байківці – 2
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Великі Гаї – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 4
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Івачів Долішній – 1
• с. Миролюбівка – 2
• с. Мишковичі – 3
• с. Стегниківці – 3
• с. Ступки – 1
• с. Товстолуг – 1
Чортківський район (52 особи):
• м. Чортків – 4
• с. Біла – 2
• с. Білобожниця – 2
• с. Джурин – 2
• с. Звиняч – 1
• с. Колиндяни – 1
• с. Косів – 3
• с. Ридодуби – 1
• с. Стара Ягільниця – 1
• с. Ягільниця – 3
• м. Борщів – 8
• смт Скала-Подільська – 2
• с. Бурдяківці – 1
• с. Верхняківці – 2
• с. Гуштин – 1
• с. Пищатинці – 1
• с. Млинки – 1
• с. Підзамочок – 1
• с. Порохова – 1
• с. Жизномир – 1
• м. Хоростків – 1
• смт Гримайлів – 2
• с. Буцики – 1
• с. Карашинці – 1
• с. Голігради – 1
• с. Добрівляни – 1
• с. Лисичники – 1
• с. Садки – 1
• м. Монастириська – 3
• с. Задарів – 1