На онлайн-аукціоні спиртзавод з Тернопільщини продали за 181 мільйон

У Тернопільській області на онлайн-аукціоні продали Мишковицький спиртзавод за 181 млн грн. Про це повідомляє Фонд держмайна України.

“За право власності на актив на відкритих торгах змагалися вісім учасників, які збільшили ціну у 25 разів – зі стартових 7 291 753 грн до

181 000 000 грн.

Активи Мишковицького МПД ДП «Укрспирт» зосереджені в двох локаціях на Тернопільщині: селі Мишковичі Тернопільського району та селищі міського типу Дружба Теребовлянського району.

Успішна приватизація цього активу відбулася в рамках демонополізації спиртової галузі, яка розпочалася в 2020 році. Загалом на приватизацію держава виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства «Укрспирт» та ще 37 об’єктів, що об’єднані в концерн «Укрспирт»,- йдеться у повідомленні Фонду.

За результатами прозорих онлайн-аукціонів до державного бюджету має надійти вже близько 1 млрд грн, а найголовніше – розпочалося формування нового ринку спирту.