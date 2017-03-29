Друга світова не дає про себе забути жителям Тернопільщини

27 березня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області у кар’єрі шляхом контрольованого підриву знищено боєприпаси часів Другої світової війни.

Зокрема, знешкоджено 1 артилерійський снаряд, калібром 305 мм, який вилучили на околиці смт. Козова, а також 32 артилерійських снаряди, калібром 105 мм, що віднайдені у селі Піщане Зборівського району.

Управління ДСНС звертається до жителів області:

• Якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси або є невідомим, не торкайтеся його. Ступінь небезпеки вибухонебезпечних речей можуть визначати тільки професійні піротехніки. Саме вони й приймають рішення про подальшу долю підозрілих предметів.

• Місце, де виявлено небезпечну знахідку, варто обгородити та організувати його охорону, щоб ніхто не зміг на неї випадково наткнутися. Слід припинити будь-які сільськогосподарські чи інші роботи на цій ділянці. Про підозрілий предмет необхідно терміново повідомити підрозділ ДСНС, зателефонувавши за номером 101.

• У нагоді також можуть стати й представники органів місцевого самоврядування, які мають відповідні інструкції з цивільного захисту населення в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.