Новини Тернополя 

Друга світова не дає про себе забути жителям Тернопільщини

Maryana Прокоментуй!

27 березня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області у кар’єрі шляхом контрольованого підриву знищено боєприпаси часів Другої світової війни.

Зокрема, знешкоджено 1 артилерійський снаряд, калібром 305 мм, який вилучили на околиці смт. Козова, а також 32 артилерійських снаряди, калібром 105 мм, що віднайдені у селі Піщане Зборівського району.

Управління ДСНС звертається до жителів області:

Якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси або є невідомим, не торкайтеся його. Ступінь небезпеки вибухонебезпечних речей можуть визначати тільки професійні піротехніки. Саме вони й приймають рішення про подальшу долю підозрілих предметів.

Місце, де виявлено небезпечну знахідку, варто обгородити та організувати його охорону, щоб ніхто не зміг на неї випадково наткнутися. Слід припинити будь-які сільськогосподарські чи інші роботи на цій ділянці. Про підозрілий предмет необхідно терміново повідомити підрозділ ДСНС, зателефонувавши за номером 101.

У нагоді також можуть стати й представники органів місцевого самоврядування, які мають відповідні інструкції з цивільного захисту населення в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

Можливо Вам сподобається:

За сприяння Миколи Люшняка на Тернопільщині почали ремонтувати дороги державного значення

Redaktor Вимкнено

Жителі Тернопільщини гуртом очищатимуть туристичні об’єкти від сміття

Redaktor Вимкнено

На Тернопільщині чоловік провернув крадіжку, але таки попався

Maryana Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *