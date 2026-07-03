Нелегальний маршрут до Польщі за $17 тисяч: організатора схеми затримали в Тернополі

Правоохоронці викрили жителя Івано-Франківської області, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України під час воєнного стану.

За даними Тернопільської окружної прокуратури, чоловік разом зі спільниками підшуковував охочих виїхати за кордон, інструктував їх, організовував логістику та обіцяв безпечний перехід до Польщі поза офіційними пунктами пропуску.

На початку червня 2026 року підозрюваний знайшов чергового «клієнта» та оцінив свої послуги у 17 тисяч доларів США. За ці кошти він гарантував безперешкодне переправлення через кордон, а також запевняв, що завдяки своїм зв’язкам зможе забезпечити успішний перетин.

Для конспірації організатор рекомендував чоловікові придбати новий мобільний телефон і детально пояснював порядок дій під час майбутньої поїздки.

У середині червня фігурант прибув до Тернополя на автомобілі Nissan Altima для зустрічі з клієнтом. Після проведення остаточного інструктажу та отримання всієї обумовленої суми — 17 тисяч доларів США — його затримали правоохоронці.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів) та ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Тернопільського районного управління поліції за оперативного супроводу Управління міграційної поліції. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до організації незаконної схеми.