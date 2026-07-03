Волосся — це не лише складова зовнішності, а й важливий індикатор здоров’я організму. Проблеми зі шкірою голови, випадіння волосся чи погіршення його якості часто сигналізують про глибші зміни в організмі та потребують комплексного підходу. Про шлях у медицині, вибір трихології, створення власного Центру трихології в Тернополі та сучасні методи лікування волосся розповіла «Погляду» лікарка-трихологиня Любов Мукомела.

Центр трихології Любові Мукомели

Яка у вас освіта?

Я закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа». Після цього працювала сімейним лікарем у Гусятинському районі Тернопільської області, в селі Постолівка.

Згодом здобула післядипломну освіту в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика в Києві за спеціальністю «Дерматовенерологія», спеціалізація — дерматологія та трихологія.

Також постійно навчаюся: проходила різноманітні профільні курси в Києві та Харкові, відвідую міжнародні конгреси, а також виступаю спікером на професійних заходах.

Хто найбільше вплинув на вибір вашої професії?

Мої батьки — лікарі, тому, мабуть, саме вони найбільше вплинули на вибір професії.

Я завжди хотіла займатися профілактикою захворювань, запобігати їх розвитку та допомагати людям через просвітницьку діяльність.

Що для вас було найбільшим викликом на початку кар’єри?

Навчання в медичному університеті саме по собі є великим викликом. Під час навчання ти ще не до кінця розумієш, ким хочеш бути в майбутньому, адже теорія — це одне, а практика суттєво відрізняється.

Чи пам’ятаєте момент, коли зрозуміли, що обрали правильний професійний шлях?

Напевно, це було поступове усвідомлення. Мене завжди приваблювала можливість допомагати людям, працювати з ними та бачити результат своєї роботи. З кожним роком практики я все більше переконувалася, що медицина — це саме моя справа.

Розкажіть, коли і як ви прийшли у трихологію та чому обрали саме цей напрям?

На четвертому курсі медичного університету я проходила перукарські курси. Мені завжди була цікава робота з волоссям: я любила заплітати коси, створювати зачіски.

Згодом ці знання стали для мене додатковим джерелом доходу. Я робила весільні зачіски, стрижки, фарбування. На той час, коли проходила інтернатуру та працювала сімейним лікарем, зарплата була дуже скромною — пам’ятаю, що отримувала 1548 гривень. Тому додатковий заробіток був важливим.

Робота з волоссям водночас була творчою, креативною і навіть певною мірою медитативною. Це був зовсім інший світ, який відрізнявся від медицини. Коли працюєш у салоні, бачиш радість людей, їхню впевненість у собі після нової зачіски чи образу. Це завжди надихало і допомагало переключитися, адже медицина — це велика відповідальність, серйозні емоції та постійна напруга.

Після закінчення університету я певний час поєднувала дві діяльності — працювала лікарем і займалася волоссям. А коли пішла в декретну відпустку, звернула увагу, що в Тернополі практично немає вузькоспеціалізованих трихологів. Саме тоді почала активно цікавитися цією сферою та вирішила здобути спеціалізацію з дерматології.

Варто розуміти, що трихолог — це насамперед дерматолог. Без медичної дерматологічної освіти якісна трихологія неможлива. Тому я пройшла відповідне навчання та профільні курси.

Трихологія дала мені можливість поєднати глибоку лікарську практику з індивідуальним підходом до пацієнта. Консультація трихолога є дуже об’ємною і триває в моєму випадку від 45 хвилин до години. Ми детально аналізуємо спосіб життя людини: харчування, сон, роботу кишечника, менструальний цикл, лабораторні показники, супутні захворювання, генетичні фактори, аутоімунні процеси, вплив навколишнього середовища та багато інших аспектів.

Фактично трихологія вимагає комплексного погляду на весь організм. Саме досвід сімейного лікаря допомагає мені бачити загальну картину, а знання дерматології та трихології — правильно діагностувати, лікувати та супроводжувати пацієнта.

Як виникла ідея створити власний Центр трихології?

Ідея виникла з бажання створити місце, де людина могла б отримати весь спектр необхідних послуг в одному просторі.

Мені хотілося, щоб пацієнту не доводилося окремо шукати лабораторію, лікаря, процедури чи засоби догляду. Тому в нашому центрі можна пройти діагностику, здати аналізи, отримати консультацію та лікування, виконати сучасні трихологічні процедури за міжнародними протоколами.

Крім того, ми пропонуємо перукарські та доглядові послуги. Людина може оновити стрижку, колір волосся, пройти процедури холодного відновлення, які є безпечними навіть для дітей, підлітків, вагітних та жінок, які годують грудьми.

Також у нас можна одразу придбати рекомендовані засоби для домашнього догляду. Це економить час пацієнта і робить лікування більш ефективним. Ми працюємо виключно з сертифікованими препаратами та сучасними методиками.

Які труднощі довелося долати під час розвитку власної справи?

Звісно, найбільшим викликом було відкривати власну справу під час війни. Для мене, як для лікаря, підприємництво стало абсолютно новою сферою, адже раніше я не мала досвіду ведення бізнесу.

Саме тому я пройшла навчання з підприємництва в державному центрі «Дія.Бізнес» за програмою «Відважна». Там підприємці можуть отримати безкоштовні консультації та навчитися основам ведення власної справи. Вважаю, що це дуже важливо, адже потрібно розуміти, як розвивати бізнес, вибудовувати внутрішні процеси та планувати подальший розвиток.

Про лікування та сучасну трихологію

Які сучасні методи лікування та відновлення волосся сьогодні є найбільш ефективними?

Найефективнішим завжди буде те лікування, яке правильно підібране конкретному пацієнту.

У трихології є як фармакологічне лікування — препарати, лосьйони, ін’єкційні методики, так і нефармакологічне.

До нефармакологічних методів належать повноцінний сон, збалансоване харчування, достатня кількість білка в раціоні, зниження рівня стресу та регулярний масаж шкіри голови. Це теж важлива частина лікування.

Що стосується медичних методів, то вони залежать від конкретного діагнозу. Для різних форм алопеції чи захворювань шкіри голови використовуються різні схеми лікування.

Серед сучасних напрямків активно розвиваються апаратні технології — фототерапія, LED-терапія та лазерна терапія. Їхнє головне завдання — покращувати стан шкіри голови, зменшувати запалення та створювати сприятливі умови для росту волосся.

Наскільки важливо звертатися до спеціаліста на ранніх етапах проблеми?

Чим швидше людина звернеться до спеціаліста, тим краще.

Якщо ви помітили, що проділ став ширшим, волосся почало активно випадати після миття чи розчісування, з’явилися ділянки порідіння або будь-які зміни шкіри голови, які не минають тривалий час, не варто відкладати консультацію.

Багато захворювань волосся та шкіри голови значно легше лікувати на ранніх стадіях. Своєчасне звернення до спеціаліста дозволяє не втратити дорогоцінний час і запобігти подальшому прогресуванню проблеми.

Які послуги сьогодні доступні у вашому Центрі трихології?

У нашому Центрі трихології доступний повний спектр послуг для діагностики, лікування та догляду за волоссям і шкірою голови.

Перший етап — консультація лікаря-трихолога та діагностика за допомогою трихоскопії. Під час обстеження ми оцінюємо стан шкіри голови, густоту та щільність волосся, стан судин, волосяних фолікулів.

Також проводимо ін’єкційні та апаратні методики лікування. У нас доступні фототерапія, LED- та лазерна терапія. Серед трихологічних процедур — пілінги для шкіри голови та процедури холодного відновлення волосся.

Окрім цього, ми надаємо повний спектр перукарських послуг: стрижки, зачіски, фарбування, складні техніки освітлення та тонування.

Особливість нашого центру полягає в тому, що ми працюємо не лише з волоссям, а й зі шкірою голови. Часто до нас звертаються клієнти з підвищеною чутливістю чи алергією на фарбники. Для таких випадків використовуємо якісні гіпоалергенні фарби та підбираємо індивідуальні рішення.

Також у центрі можна придбати професійний домашній догляд: лікувальні засоби, шампуні, кондиціонери, незмивний догляд, щітки, рушники, аксесуари та навіть парфуми для волосся.

Які тенденції у сфері трихології зараз активно розвиваються?

Найактивніше сьогодні розвивається напрям фізіотерапії. Це фототерапія, LED-терапія та лазерна терапія.

Саме ці методики мають найбільш ґрунтовну доказову базу й активно впроваджуються у сучасну трихологію. Також багато говорять про екзосоми, однак наразі цей напрямок ще потребує додаткових досліджень та наукового підтвердження ефективності.

Чому важливо поєднувати лікування, домашній догляд і професійні процедури?

Насправді не завжди потрібно поєднувати всі ці складові. Часто існує міф, що якщо людина звернулася до трихолога, то обов’язково доведеться проходити дорогі процедури або робити ін’єкції.

На жаль, через окремі випадки в пацієнтів сформувалася певна недовіра до трихології. Проте кожна ситуація індивідуальна. Комусь достатньо скоригувати дефіцити після обстеження, а комусь — використовувати правильно підібраний лосьйон чи сироватку.

Найважливіше — не кількість процедур, а систематичність. У трихології результат не з’являється швидко. Перші помітні зміни зазвичай можна оцінювати через 3 місяці, а повноцінний результат — через 6–9 місяців.

Ін’єкційні процедури можуть бути корисним доповненням, але вони потрібні не всім. Основою успішного лікування залишаються дотримання рекомендацій лікаря, довіра та співпраця між пацієнтом і спеціалістом.

Центр трихології Любові Мукомели

📍 Адреса: вул. Євгена Коновальця, 11, м. Тернопіль, 46002

📞 Телефон: 067 113 1031