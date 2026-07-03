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Блискавка підпалила поле: на Тернопільщині від вогню врятували 42 гектари зернових

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2 липня поблизу села Конопківка Микулинецької громади сталася масштабна пожежа на полі. Окремими осередками загорілися зернові культури на корені, а вогонь охопив близько одного гектара посівів.

До ліквідації займання, окрім рятувальників, залучили трактор із цистерною та техніку місцевих господарств. Завдяки спільним діям пожежу вдалося швидко локалізувати та не допустити її поширення на значну територію.

У результаті вдалося врятувати 42 гектари зернових культур.

За попередньою інформацією, причиною займання став удар блискавки під час грози.

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