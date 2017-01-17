Коли тернополяни можуть набрати свяченої води у церкві Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
Наближається свято Водохреща, тому “Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у церкві Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП, за адресою: Вул. Клима Савури, 6.
Четвер 19 січня (Богоявлення)
7:00 – Служба Божа.
8:30 – Йорданське водосвяття.
10:00 – Служба Божа.
11:30 – Йорданське водосвяття.
За інф. прес-служби УПЦ КП.
Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.