Коли тернополяни можуть набрати свяченої води у церкві Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП

Наближається свято Водохреща, тому “Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у церкві Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП, за адресою: Вул. Клима Савури, 6.

Четвер 19 січня (Богоявлення)

7:00 – Служба Божа.

8:30 – Йорданське водосвяття.

10:00 – Служба Божа.

11:30 – Йорданське водосвяття.

За інф. прес-служби УПЦ КП.



Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.