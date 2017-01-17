Новини Тернополя 

Коли тернополяни можуть набрати свяченої води у церкві Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП

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Наближається свято Водохреща, тому “Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у церкві Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП, за адресою: Вул. Клима Савури, 6.

 

Четвер 19 січня (Богоявлення)

7:00 – Служба Божа.

8:30 – Йорданське водосвяття.

10:00 – Служба Божа.

11:30 – Йорданське водосвяття.

 

За інф. прес-служби УПЦ КП.

Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.

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