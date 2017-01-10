Поліцейські розберуться, хто і чому жорстоко розстрілював собак на Тернопільщині

Вчора в одній із соціальних мереж на сторінці громадського об’єднання «Еко Майдан Тернопіль» було розміщено відеофайл, на якому видно, як керівник Бучацького товариства мисливців та рибалок стріляє з невстановленої зброї у собак.

Активісти зазначають, що до них звернулися жителі Бучача та громадська організація із захисту тварин «Ноїв ковчег» з проханням допомогти розібратися, що сталося 31.12.2016 в одному із бучацьких лісів та чому керівник місцевого УТМР розстрілює собак.

Слідчі Бучацького відділення поліції одразу внесли відомості за даним фактом в журнал єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення, а вже сьогодні, 9 січня, розпочато кримінальне провадження за статтею 299 ККУ – жорстоке поводження з тваринами. Керівника товариства мисливців та рибалок Бучачини Василя Сеника викликано для дачі свідчень.

Як зазначають у місцевому відділенні поліції, раніше заяв та повідомлень про даний факт не надходило.