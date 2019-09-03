Чи “відкритий” тернопільський апеляційний суд?

Правозахисна організація “Вектор прав людини” відзначила медіавідкритість Тернопільського апеляційного суду.

На адресу Тернопільського апеляційного суду надійшла подяка від голови ГО “Вектор прав людини” Вікторії Рибак за участь у щорічному всеукраїнському опитуванні працівників судів “Медіавідкритість судів України – 2018” та демонстрацію прикладу позитивних практик у роботі з медіа та громадськістю.

Захід проходив в рамках проекту “Відкритість судів для ЗМІ та громадськості як запорука верховенства права” за підтримки Ради суддів України та програми МАТРА Посольства Королівства Нідерландів в України.

Принагідно нагадаємо, що Тернопільський апеляційний суд уже декілька років поспіль співпрацює з ГО “Вектор прав людини”: наші працівники неодноразово брали участь у медіа-тренінгах, семінарах, а нещодавно — й у вебінарі, організованих цією громадською організацією, – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.