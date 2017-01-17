Порядок богослужінь та водосвяття на парафії Івана Богослова УГКЦ (проспект Злуки)

Наближається свято Водохреща, тому “Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у храмі Івана Богослова УГКЦ, за адресою: проспект Злуки.

Середа 18 січня (Навечір’я. Строгий піст)

8:15 – Царські Часи. Вечірня, Служба Божа св. Василія Великого. Водосвяття

21:00 – Велике повечір’я з Литією.

Четвер 19 січня (Богоявлення)

6:00 –Утрення. Служба Божа. Йорданське водосвяття

9:00 – Служба Божа. Співоче поле, йорданське водосвяття “Маланка”

11:00 – Служба Божа. Йорданське водосвяття

18:00 – Служба Божа “Маланка на парафії”

За інф. на дошці оголошень церкви.

Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.