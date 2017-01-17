Шанс відсудити в прокуратури області кусок зеленої зони Тернополя – є!

Шанс відсудити в прокуратури області шмат зеленої зони біля літака є! Про це повідомляє депутат міської ради Андрій Шкула у мережі Фейсбук:

Тернополяни, друзі дякую, що прийшли на судове засідання щодо скасування рішень міської ради, про надання прокуратрі області 35 сотих землі під забудову. Розгляд перенесли.

Причини об’єктивні: ми подали ще одну позовну вимогу (скасувати держакт на землю прокуратурі) і представника ТМР не було – десь в іншому суді затримався.

Якщо коротко про ситуацію, то мова йде про земельний дерибан 2013 року, під час якого місто дало прокуратурі (а прокуратура взяла) 35 сотих зеленої зони біля літака.

Нагадаємо, землю в парку біля літака отримала прокуратура в постійне користування під житлову й громадську забудову. У 2013 році міська рада Тернополя спочатку дала дозвіл прокуратурі області на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а потім затвердила цей проект.