В Кременці тепер, як у Львові (Фото)

Таку “красу” бачать всі при в”їзді в Кременець. Фото зроблено на кільці по вул. Вишневецька 21 січня 2017. Попереднього разу ПП “Катруб” вивозив сміття 6 січня.

Ці “фотофакти” активно коментують у соцмережі ВКонтакте на сторінці Типовий Кременець. Захисники підприємства, яке вивозить сміття, пояснюють сумний стан справ тим, що “ніхто не хоче працювати в “Картубі” водієм. Мовляв, важка робота, до того ж малооплачувана. На весь Кременець працює лише одна машина. А люди інколи спеціально перекидають сміттєві баки, а то й крадуть їх. Дехто кидає відходи у переповнений бак, хоч поблизу є незаповнений – важко ступити кілька кроків. Бажаючи змін, варто починати з себе”.



Джерело: Типовий Кременець