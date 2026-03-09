Новий автобус №15 у Чорткові з’єднає Золотарку, Кадуб та автостанцію з лікарнею

У Чорткові наприкінці березня може запрацювати новий автобусний маршрут №15 «Золотарка – Поліклініка – Центр – АС». Він з’єднає мікрорайони Кадуб і Золотарку з автостанцією та медичними закладами міста.

Як повідомили у Чортківській міській раді, вже відбувся конкурс на визначення перевізника. Його переможцем стало комунальне підприємство «Чортків міськтранс». Після затвердження рішення виконавчим комітетом із перевізником укладуть договір, і автобус зможе вийти на маршрут орієнтовно у третій декаді березня. Графік руху оприлюднять пізніше.

За попередньою інформацією, автобус №15 курсуватиме у прямому напрямку за маршрутом: Золотарка — СЕ «Борднетце» — «Любисток» — школа №5 — АТП-16142 — Поліклініка — Педагогічний коледж — Центр — вул. Гончара — Педагогічний коледж — Площа Слави — автостанція.

У зворотному напрямку маршрут пролягатиме так: автостанція — Площа Слави — Педагогічний коледж — Центр — Пошта — Поліклініка — магазин «Стрілець» — магазин «Європа» — СЕ «Борднетце» — Золотарка.

У міській раді зазначають, що запуск цього маршруту є важливим кроком для розвитку громадського транспорту, адже раніше жоден автобусний маршрут не поєднував різні частини міста з лікарнею та іншими медичними установами.