У Тернополі зафіксували підвищену жорсткість води: у водоканалі пояснили причину

На водозаборі «Тернопільському» фахівці водоканалу зафіксували підвищену жорсткість води. У комунальному підприємстві пояснили, що це природне явище і воно не становить загрози для здоров’я людей.

Жорсткість води — це показник вмісту в ній солей кальцію та магнію. Саме ці мінерали утворюють білий наліт або накип на посуді та побутовій техніці.

У водоканалі зазначають, що така особливість характерна для води з підземних джерел. Тернопіль отримує питну воду з артезіанських свердловин, тому на водозаборі «Тернопільському» зазвичай фіксують дещо підвищену жорсткість.

Фахівці наголошують: вода з підвищеним вмістом кальцію та магнію є безпечною для людей і навіть може бути корисною. Ці мінерали сприяють зміцненню кісток і зубів, а також підтримують роботу серця та нервової системи. Водночас штучне пом’якшення води може позбавити її частини корисних мікроелементів.

Разом з тим споживачам радять уважніше стежити за станом побутової техніки. Через жорстку воду на нагрівальних елементах може утворюватися накип, тому техніку рекомендують періодично очищати, зокрема за допомогою оцту або лимонної кислоти, а також правильно підбирати дозування мийних засобів.