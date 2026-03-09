На об’їзній у Кременці виявили перекинуте авто: водія на місці не було

У соціальних мережах з’явилося відео, на якому видно перекинутий автомобіль Skoda Fabia на об’їзній дорозі у Кременці. На місце події виїхали працівники поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб з’їхав з дороги та перекинувся. Наразі особу, яка перебувала за кермом, встановлюють.

На місці дорожньо-транспортної пригоди потерпілих не виявили.

Правоохоронці також з’ясували, що автомобіль належить жителю Івано-Франківської області. Чоловік повідомив поліцейським, що передав автівку у користування своєму знайомому, а про ДТП йому нічого не відомо.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.