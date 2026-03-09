Декретну відпустку хочуть скоротити в 9 разів

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити за основу проєкт нового Трудового кодексу № 14386, поданий Кабінетом Міністрів. Документ передбачає низку змін у трудовому законодавстві, зокрема значне скорочення відпустки по догляду за дитиною.

Декретну відпустку скоротять?

Згідно з проєктом кодексу, відпустку по догляду за дитиною можуть скоротити з нинішніх трьох років до чотирьох місяців, тобто зробити її в 9 разів коротшою. Це положення викликало критику з боку профспілок, які заявили про ризик погіршення соціальних гарантій для працівників. Профспілкові організації наголосили, що така норма може суперечити Конституції України, яка забороняє звуження вже наданих прав і гарантій.

Також зазначалося, що в Україні недостатньо розвинена інфраструктура дошкільної освіти, зокрема ясел і дитячих садків, що може ускладнити повернення батьків до роботи через чотири місяці після народження дитини.

Яка декретна відпустка в різних країнах світу?

У різних країнах тривалість декретної та батьківської відпустки суттєво відрізняється. Якщо рахувати декретну відпустку разом із відпусткою по догляду за дитиною, то найдовші моделі серед цієї добірки мають Німеччина, Франція та Росія – там загальний строк може сягати до 3 років. При цьому власне декретна відпустка у цих країнах коротша: у Німеччині – 14 тижнів, у Франції – 16 тижнів, у Росії – 140 календарних днів. Далі йдуть Канада – до 78 тижнів, Польща – 61 тиждень сукупно, Велика Британія – до 52 тижнів, Данія – близько 50 тижнів.

Найменші гарантії у цій добірці мають США. На федеральному рівні там немає гарантованої оплачуваної декретної відпустки для працівниць приватного сектору, а для частини працівників доступні лише до 12 тижнів неоплачуваної відпустки.

Українські новини