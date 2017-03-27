Рік роботи Тернопільської облради: Степан Барна та ще 10 депутатів можуть втратити мандати

Народний контроль” та “Солідарність” відвідують засідання найгірше. Половина депутатів із фракції БПП — прогульники, серед яких є екс-регіонали та фігуранти стовпа ганьби часів Євромайдану. Кандидатами на відкликання є п’ятеро депутатів від БПП, по двоє від “Свободи”, “Радикальної партії” та “Народного контролю”. 4 кандидати на відкликання минулого скликання ради знову стали прогульниками.

Якщо депутат місцевої ради пропускає понад половину засідань комісій чи сесій, — його можна позбавити мандату. Про це йдеться в Законі України “Про статус депутатів місцевих рад”.

У Тернопільській облраді — 11 кандидатів на відкликання. Це перший рік роботи. Нагадаємо, під час моніторингу за 5 років роботи депутатів минулого скликання виявилося, що аж 46 депутатів пропустили більше половини засідань за певний рік і стали кандидатами на відкликання.

Ось чинні депутати облради, які можуть втратити мандат.

Кандидатом на відкликання став голова Тернопільської ОДА Степан Барна. Він пропустив 6 з 11 засідань комісії з питань соціального захисту населення та учасників АТО і членів їх сімей. Депутат вважає, що мав вагомі причини не відвідувати засідання комісії:

Я всі засідання відвідую. Як у мене можуть бути пропуски? Я депутат обласної ради від 2006 року, це вже 3-тє моє скликання як депутата, з невеликою перервою, коли я був депутатом Верховної Ради. На якій посаді я б не перебував, для мене був, є і буде обов’язок виконувати повноваження депутата обласної ради. Якщо, може, і були пропуски комісій, то вони були з поважних причин. Комісії відбуваються не завжди у ті дні, коли я можу бути присутній. Можливо, був у відрядженні, чи ще якась причина. Коли я в Тернополі, то я завжди відвідую комісії. Ви дивіться по сесіях обласної ради, де в мене немає пропусків. Будьте певні, що я завжди в курсі всіх питань порядку денного.

Барна, який був нардепом, а відтак законотворцем, повинен знати, що закон не передбачає поважних причин для пропусків засідань комісій чи сесій. Депутат місцевої ради має представницький мандат і має відвідувати не менше 50% засідань і сесій і комісій. Інакше депутат може втратити мандат, бо його робота в раді є неефективним представництвом виборців.

Також депутат має розуміти, що саме на засіданнях комісій готуються і опрацьовуються проекти рішень, за які голосують в сесійній залі. Тобто комісії не менш важливі за сесії.

Більше того, депутати місцевих рад, які намагаються поєднати представницький мандат з посадою чиновника, як правило, потрапляють до кандидатів на відкликання. Вони не можуть якісно суміщати посаду й роботу в депутатському корпусі.

Абсолютно аналогічна ситуація в голови Рівненської ОДА Олександра Муляренка. Він теж став кандидатом на відкликання у Рівненській міській раді. Схожа ситуація в депутата облради Київської області Лева Парцхаладзе, який став заступником міністра з питань ЖКГ та у депутатки Івано-Франківської облради Галини Карп, яка стала заступницею міністра з питань ЖКГ. Обидвоє чиновників Кабміну теж потрапили до кандидатів на відкликання.

В усіх випадках це депутати Блоку Петра Порошенка. Вони отримують посади і не відмовляються від мандатів у радах. Окрім Барни, ще четверо депутатів Тернопільської облради від БПП стали кандидатами на відкликання. Цікаво, що двоє з них були кандидатами на відкликання за попередньої каденції — це Осип Гасюк та Олександр Самсоненко.

Депутат Осип Гасюк став 100% прогульником засідань комісії з питань соціально-економічного розвитку. Цікаво, що депутат був кандидатом на відкликання і за час минулої каденції обласної ради.

За кілька тижнів руху ЧЕСНО так і не вдалося відшукати 100 % прогульника Гасюка.

Олександр Самсоненко також прогулював засідання комісії з питань соціально-економічного розвитку. З Самсоненком поспілкуватись не вдалося, проте його помічник Мирослав Хмура прокоментував ситуацію таким чином:

Бувають нагальні справи, тому пропускав. Але завжди, коли на комісії немає Самсоненка, то є його помічник. Ви запитайте голову голову комісії, він завжди в курсі.

Через кілька хвилин помічник Самсоненка перетелефонував і розповів ЧЕСНО, що в депутата, який вже став кандидатом на відкликання за попередньої каденції, були поважні причини: в серпні в нього померла мати, а в грудні батько, вони проживали в Чернігові, тому Самсоненко був змушений знаходитись там. Згідно з результатами відвідуваності, Самсоненко пропускав засідання саме в ці місяці.

Іван Марущак пропустив 60% засідань комісії з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

У список кандидатів на відкликання потрапив іще один депутат від БПП, Юрій Березовський, який у 2010 був депутатом районної ради. Наразі він є головою комісії з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства. Депутат пропустив 63% засідань комісії. Яким чином голова комісії може пропускати понад 50% її засідань і чому члени комісії на не скаржаться на відсутність голови на засіданнях?

Троє з кандидатів на відкликання зараз перебувають у зоні АТО. “Свободівець” Андрій Василишин, член комісії з питань соціально-економічного розвитку, не відвідав жодного засідання комісії. Наразі він є командиром першого відділення другого взводу Окремої зведеної штурмової роти “Карпатська Січ”. Ще один “свободівець” Сергій Коцемір пропустив 5 сесій облради та 5 засідань комісії. На сайті обласної ради зазначено, що ще з січня 2015 року він мобілізований до лав Збройних Сил України.

Нам не вдалося зв’язатись із депутатами, проте ситуацію прокоментував лідер фракції “Свобода” в облраді Олег Сиротюк:

Ми очікуємо, що ті хто служать, матимуть можливість демобілізуватись і виконувати свої депутатські функції, оскільки за них проголосували люди і люди очікують від них, захисту своїх інтересів, як і від депутатів місцевих рад. Тому це питання до Генерального штабу, що військовослужбовці, які є депутатами місцевих рад, можливо є сенс все ж таки приймати по них рішення і дати їм можливість виконувати обов’язки депутата, оскільки за них проголосували багато людей.

Залишається незрозумілим, чому “Свобода” не ініціює припинення повноважень депутатів, які не можуть відвідувати засідання, щоб за списком до ради пройшов їхній же однопартієць.

Василь Зарівний з “Народного контролю” в раді має опікуватися питаннями здоров’я, будучи в комісії з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства, проте він пропустив 79% засідань. На теперішній час він мобілізований та працює начальником медичного пункту 4 реактивного артилерійського дивізіону у в/ч п/п В 1060. Також депутат пропускав і сесії ради.

Ще один кандидатат на відкликання з “Народного контролю” — Орест Винницький, який пропускав засідання з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту. Він працює директором загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 м. Заліщики.

“Радикал” Іван Навольський прогуляв 71% засідань комісії з питань децентралізації та адміністративно-територіальної реформи, архітектури, будівництва, дорожнього та житлово-комунального господарства. Телефоном депутат відповідає: “Я не пропускав комісію. Яку комісію? Коли я пропустив?”

З офіційної відповіді облради чітко видно, коли депутата не було на засіданнях.

Коли сесію проводять, я у відрядженні. Ви ж розумієте, я не можу кожного дня сидіти і чекати, коли сесія. Про сесію повідомляють не заздалегідь, а за 2 дні. А на комісіях я буваю практично на всіх. 90% на комісіях я буваю, хіба я у відрядженні, тоді пропускаю. А так, я на всіх комісіях буваю. Вам або дали недостовірні дані, або що. А практично на всіх сесіях я присутній, можливо 2 чи 3 пропустив. Я вам кажу так як є.

Навольський став кандидатом на відкликання і за результатами пропуску сесій, і за результатами пропуску комісій.

Голова обласної ради Віктор Овчарук прокоментував, що сесії скликаються заздалегідь, лише позачергові сесії, коли є термінові питання можуть скликатись за 1-2 дні.

Кандидатом на відкликання став ще один депутат з “Радикальної партії” Сергій Тарашевський, який минулої каденції був першим заступником голови Тернопільської обласної ради, наразі прогулює сесійні засідання і засідання з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства. Він є одним із фігурантів стовпа ганьби.

Хто став прогульником облради?

Окрім депутатів, які за кількістю своїх прогулів ризикують залишитись без мандата, є низка таких, які пропустили від 25 до 50% засідань комісій або сесійних засідань ради. Загалом, 11 депутатів облради є прогульниками, відповідно, якщо вони не працюють на сесіях та комісіях — вони не виконують свою представницьку функцію.

Любомир Білик пропускав засідання комісії з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства. Прогульниками засідань ради стали Олег Крижовачук та Антон Білик, які були кандидатами на відкликання минулої каденції.

Антон Білик відповідає:

Які засідання? Я не пропускав. Якщо були пропуски, то я був у відпустці, або хворий. Такого немає, щоб я не їздив на сесії. Ніколи в житті такого не може бути, щоб я прогуляв. Якщо був відсутній — то була поважна причина.

Двоє представників із “Батьківщини” пропускали свої депутатські комісії. Василь Ференц — регламенту, а Надія Заріцька — комісію з питань децентралізації та адміністративно-територіальної реформи, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства.

Лідер фракції “Народний контроль” Володимир Болєщук пропускав засідання бюджетної комісії.

Роман Василіцький із “Самопомочі” є головою комісії з питань децентралізації та адміністративно-територіальної реформи, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства, проте це не завадило йому пропускати засідання комісії.

Член фракції “Громадянська позиція” Володимир Тимчишин та “свободівець” Олег Любінський пропускали засідання комісії з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

Варто зауважити, що у “Народного контролю” найвищий рівень партійної безвідповідальності в облраді. До списку прогульників потрапили 3 із 5 депутатів. Це аж 60%.

У “Солідарності”, яка завела в раду найбільше депутатів рівень партійної безвідповідальності сягнув 50%.

Голова фракції Любомир Білик обіцяє розібратися із ситуацією і поговорити з кожним депутатом.

Хочу вам сказати, що найперше ми зараз зберемося і дуже серйозно поговоримо один з одним. Мова йде про відвідування комісій, про відвідування сесій. Я не розумію такого, коли людини немає на одному чи на іншому, а розумію, коли кожен має свою позицію і він голосує “так” чи “ні”. А “свиняча поза” — не прийти — це погано. Кожен має свою працю: прийшов, обрався, пильнуй, відповідай – от і вся філософія, — каже голова фракції БПП.

Що стосується його власних 36% пропусків засідань комісії, то голова фракції дивується і спершу не вірить.

Ви маєте на увазі конкретно в мене? Не зовсім погоджуюся, можливо, не зовсім так… Коли в нас проходять засідання комісії, якщо я в силу певних причин не можу бути, то я в телефонному режимі з головою комісії своє міркування і бачення обговорюю. Комісійно воно приймається, – виправдовується голова фракції.

У “Радикалів” — 40%. “Громадянська позиція” показала 25% партійної безвідповідальності. “Свобода” — 23%. “Самопоміч” — 16%. “Батьківщина” — 10%. І лише серед трьох членів фракції УКРОП немає прогульників.

Політичний баласт: хто може замінити кандидатів на відкликання?

Автори Закону України “Про місцеві вибори” подбали про те, щоб ускладнити умови відкликання депутатів місцевих рад. З 2015 року це питання можуть ініціювати виборці, але остаточне рішення приймає лише партія.

Кандидатів на відкликання від БПП Осипа Гасюка, Юрія Березовського, Олександра Самсоненка, Івана Марущака та Степана Барну в обласній раді можуть замінити Володимир Богайчук, директор департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації, Володимир Коваль, заступник голови СФНВГ “Коваль”, Степан Коціра, голова приватної сільськогосподарської агрофірми “Нічлава”, Володимир Буграк, настоятель Собору Преображення Господнього та Віталій Шафранський, заступник директора ПП “Дари ланів”, які йдуть наступними у партійному рейтингу.

Ротації у “Свободі” можуть відбутись на користь Василя Чашки, бійця БОП “Січ” МВС України та Богдана Лихого, радника голови Тернопільської районної ради, які можуть замінити Андрія Василишина та Сергія Коцеміра у разі їхнього відкликання.

Депутати від ”Народного контролю” Василь Зарівний та Орест Винницький можуть поступитися місцем Мирону Жебаку, професору “Бережанського агротехнічного інституту” та Ярославу Дрюченку, заступнику приватно-орендного підприємства “Урманське”.

Івана Навольського та Сергія Тарашевського з “Радикальної партії Олега Ляшка” можуть замінити Ігор Яцишин, директор КП ТОР “Профдезінфекція” та пенсіонер Ігор Погоратий.

Нагадуємо, що Громадський рух ЧЕСНО раніше писав про приймальні депутатів обласної ради.

Рік роботи облради — спецпроект Громадського руху ЧЕСНО з моніторингу роботи місцевих рад. Спецпроект — частина “Політичної пам’яті” ЧЕСНО — онлайн-хабу для українських виборців з інформацією про партії та політиків, які йшли на вибори до Верховної та місцевих рад України.