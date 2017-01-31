Львів’яни завезли сміття на Тернопільщину, щоб завдати екологічної шкоди, – каже сільський голова

В ніч з 29.01.2017 року на 30.01.2017 року за межами населеного пункту с. Павлів Курянівської сільської ради Бережанського району Тернопільської області, в урочищі “Бізятин”, на територію незаконного та несанкціонованого сміттєзвалища 2 фури завезли львівське сміття. Про це свідчить багато учнівських зошитів та різноманітних чеків з прив’язкою до Львова. На жаль, ні номерних знаків, ні даних автомобілів не вдалося зафіксувати. Вчора, 30.01.2017 року Курянівською сільською радою направлено звернення в Бережанський відділ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області щодо встановлення даного факту та притягнення винних суб’єктів до відповідальності. Також звернення по даному питанні направлено в Бережанську районну державну адміністрацію Тернопільської області та Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області з вимогою взяти на оперативний контроль встановлення даного факту та вжиття в комплексі невідкладних заходів щодо недопущення подібних випадків у майбутньому!

Також повідомляю про те, що рішення сесії Курянівської сільської ради про закриття та ліквідацію даного несанкціонованого сміттєзвалища приймалися вже неодноразово! Даний факт можна розцінювати як сплановану акцію, для того щоб завдати екологічної шкоди. Місцеві жителі налякані таким явищем, яке несе пряму загрозу екології краю. На сьогоднішній день з даного приводу ведуться слідчі дії. З метою відвернення в майбутньому подібної ситуації просимо Вас опублікувати дану статтю, адже про таку проблему потрібно говорити, оскільки це дасть можливість багатьом людям застерегти себе від подібних випадків.

Курянівський сільський голова Бережанського району Тернопільської області – Вишнівецький Володимир Петрович