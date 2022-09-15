Креатор-Буд підтримує українських спортсменів  на Чемпіонаті світу з гімнастики

У болгарській столиці, місті Софія, з 14 по 18 вересня 2022 року пройде чемпіонат світу з художньої гімнастики.

Забудовник «Креатор-Буд» та Українська федерація гімнастики об’єднали свої сили заради нових спортивних досягнень українських спортсменів! Уважно слідкуватимемо за результатами українських гімнастів й гімнасток, адже вони отримають спонсорську підтримку від компанії «Креатор-Буд» та ще більше вболівальників!

Інформація про розклад:

Заявка:

Індивідуальна першість: Вікторія Онопрієнко (4 види), Поліна Каріка (обруч, м’яч, булави), Поліна Городнича (стрічка).

Групова першість: Анастасія Возняк, Дарина Дуда, Діана Баєва, Ніколь Красюк, Єлизавета Азза, Олександра Ющак.

14 вересня, середа:

17:10 – 19:10. Кваліфікація, обруч/м’яч, група D

Церемонія нагородження

15 вересня, четвер:

14:45 – 16:42. Кваліфікація, булави/стрічка, група D

Церемонія нагородження

16 вересня, п’ятниця:

17:00 – 19:00. Багатоборство/кваліфікація, 5 обручів / 3 стрічки + 2 м’ячі, група В

Церемонія нагородження

Трансляція:

Очікується традиційна трансляція фіналів та багатоборства на YouTube FIG:

https://www.youtube.com/c/gymnasticschannel/featured

Змагання вибірково покажуть болгарські телеканали BNT 1 та BNT 3:

https://www.gledaitv.live/watch-tv/64/bnt-1-online

https://www.gledaitv.live/watch-tv/62/bnt-3-online

Сайт FIG з інформацією:

https://live.fig-gymnastics.com/news.php?idevent=16058