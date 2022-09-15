Креатор-Буд підтримує українських спортсменів на Чемпіонаті світу з гімнастики
У болгарській столиці, місті Софія, з 14 по 18 вересня 2022 року пройде чемпіонат світу з художньої гімнастики.
Забудовник «Креатор-Буд» та Українська федерація гімнастики об’єднали свої сили заради нових спортивних досягнень українських спортсменів! Уважно слідкуватимемо за результатами українських гімнастів й гімнасток, адже вони отримають спонсорську підтримку від компанії «Креатор-Буд» та ще більше вболівальників!
Інформація про розклад:
Заявка:
Індивідуальна першість: Вікторія Онопрієнко (4 види), Поліна Каріка (обруч, м’яч, булави), Поліна Городнича (стрічка).
Групова першість: Анастасія Возняк, Дарина Дуда, Діана Баєва, Ніколь Красюк, Єлизавета Азза, Олександра Ющак.
14 вересня, середа:
17:10 – 19:10. Кваліфікація, обруч/м’яч, група D
Церемонія нагородження
15 вересня, четвер:
14:45 – 16:42. Кваліфікація, булави/стрічка, група D
Церемонія нагородження
16 вересня, п’ятниця:
17:00 – 19:00. Багатоборство/кваліфікація, 5 обручів / 3 стрічки + 2 м’ячі, група В
Церемонія нагородження
Трансляція:
Очікується традиційна трансляція фіналів та багатоборства на YouTube FIG:
https://www.youtube.com/c/gymnasticschannel/featured
Змагання вибірково покажуть болгарські телеканали BNT 1 та BNT 3:
https://www.gledaitv.live/watch-tv/64/bnt-1-online
https://www.gledaitv.live/watch-tv/62/bnt-3-online
Сайт FIG з інформацією:
https://live.fig-gymnastics.com/news.php?idevent=16058