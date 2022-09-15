У Шумській громаді створили ще один будинок сімейного типу

Ще один дитячий будинок сімейного типу в Шумській громаді на базі родини Ірини та Ігоря Левченків відкрив свої двері для дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ірина та Ігор, будучи ще молодим подружжям вирішили, що коли

Подружжя Левченків, маючи трьох власних дітей у 2019 році взяли на виховання та спільне проживання троє дітей, позбавлених батьківського піклування утворивши прийомну сім’ю, а з вересня поточного року створили ДБСТ та взяли на виховання ще двох дітей.