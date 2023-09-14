СБУ та ВМС України повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії
В ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії — “відмінусували” російський комплекс ППО “Тріумф” вартістю $1,2 млрд, розповів співрозмовник УП в СБУ.
За даними джерела УП, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети “Нептун”.
Спочатку безпілотники СБУ вразили “очі” комплексу — радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами “Нептун” вдарили по пусковим комплексам С300/400 “Тріумф”.
За словами співрозмовника УП, росіян у Криму очікують нові сюрпризи