Легендарний «Мертвий Півень» виступить у Тернополі!



23 вересня півні зіграють «Na пошті» після 12-річної перерви. Гурт тріумфально повернувся на сцену великим концертом у Львові, де представив нових музикантів: Юрка Рокецького (вокал), Любка Радомського (саксофон, сопілка, флейта) та Андрія Альфавицького (перкусія).



Із «золотого» складу в гурті незмінні Олег «Джон» Сук (бас), Роман Чайка (гітара), Юрій Чопик (акустична гітара), Олесь Слободян (барабани).

Півні встигли випустити вже два свіжі сингли: ніжний переспів пісні «Гобелен» спільно з Христиною Соловій та live-версію «Бʼютіфул Карпати» записану у червні 2023 вже у новому складі.

Зі світлою памʼяттю про Михайла Барбару та Любомира Футорського, які вже відійшли у кращі світи…





«Мертвий півень» – легендарний гурт, відомий, у першу чергу, піснями на вірші українських поетів: Юрія Андруховича, Віктора Неборака, Олега Лишеги, Юрка Позаяка та багатьох інших.

«Ми помрем не в Парижі», «Б’ютіфул Карпати», «Ми так жили немов співали джаз…» – назви цих пісень проспіває майже кожен, хто любить українську музику.