На Хмельниччині уламки ракети пошкодили залізничну колію та будинки
Сьогодні вранці на Хмельниччині, під час «повітряної тривоги», було чутно вибухи – це працювали сили ППО. Повідомляє перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
Постраждалих немає.
Разом з тим, внаслідок збиття ракет, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях.
Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства.
Пожежу ліквідовано силами ДСНС.
Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи.