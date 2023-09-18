На Хмельниччині уламки ракети пошкодили залізничну колію та будинки

Сьогодні вранці на Хмельниччині, під час «повітряної тривоги», було чутно вибухи – це працювали сили ППО. Повідомляє перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

Постраждалих немає.

Разом з тим, внаслідок збиття ракет, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях.

Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства.

Пожежу ліквідовано силами ДСНС.

Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи.