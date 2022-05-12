Мешканців Тернопільщини запрошують долучитися до конкурсу «Країна сама себе не зробить»

Громадська організація «Центр спільних дій» подовжила термін прийому робіт на творчий конкурс «Країна сама себе не зробить» до 30 червня 2022 року, адаптувавши тематику конкурсу під воєнний час.

Сьогодні інформаційний фронт відіграє велику роль: митці, творча молодь та діти виражають свої думки та емоції у плакатах, малюнках і відео, тим самим просуваючи ідеї, які наближають нас до перемоги.

Учасникам конкурсу пропонують у форматі плакатів, відео або дитячого малюнку відповісти на одне з питань:

Як змінюються громадяни у своїх цінностях у час повномасштабної війни?

Як кожен виборює майбутнє України на своєму фронті?

Що робить влада різних рівнів для перемоги?

Яка наша роль у відбудові країни і творенні державних інституцій?

Що ми будемо робити після закінчення війни, після виборів і кожного наступного дня?

Як змусити владу тебе слухати?

Яка вона — Україна 2031?

Журі конкурсу: акторка Ірма Вітовська, волонтер та громадський діяч Сергій Притула, кулінар Євген Клопотенко, інфографістка Надя Кельм, ілюстратор Олександр Грехов, піарниця Ярослава Гресь, музикант Іван Марунич та громадська діячка Оксана Сироїд.

Переможці отримають винагороду від Центру спільних дій та подарунки від партнерів. Сьогодні серед партнерів конкурсу – школа англійської мови Green Forest, видавництво ArtHuss, виробник подарунків Gifty, креативний простір MacPaw Space. Інформаційними партнерами конкурсу стали Українське радіо, 1991 Open Data Incubator, Радіо Культура, platfor.ma, Studway, Social Awareness Ads Festival, creativity.ua, Urban Space, School of Visual Communication, DesignTalk

Детальніше дізнатись про конкурс та подати роботу можна тут: https://bit.ly/3Gjvo5E