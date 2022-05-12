На Тернопільщині через зіткнення з вантажівкою загинув житель Миколаївської області

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 травня в с. Романівка Тернопільського району. Близько 09.00 годин відбулось зіткнення легкового автомобіля «Opel Zafira» з вантажним автомобілем «MAN».

Внаслідок аварії смертельні травми отримав водій легківки, 63-річний житель с. Мартинівське Миколаївської області. Водій вантажівки зазнав травм різного ступеня важкості та був госпіталізований в Тернопільську університетську лікарню.