Молочний фестиваль із VR і Клопотенком: у Тернополі готують «Фест молоко 2026»

31 травня в етнопарку «Агроленд» пройде масштабний сімейний захід — перший в Україні Національний фестиваль молока «Фест молоко 2026».

Організатори обіцяють, що це буде не просто ярмарок, а повноцінний фестиваль із великою кількістю активностей для всієї родини.

У програмі:

🎶 концертна програма

🧀 дегустації молочної продукції

🧑‍🍳 крафтові виробники та гастрономічні локації

🥛 інтерактиви — від збивання масла до виготовлення сиру

👨‍👩‍👧 дитячі зони та розваги

🕶 VR-мандрівка в трипільські часи

Окремо заплановано:

⭐ кулінарний майстер-клас від Євгена Клопотенка

💬 панельну дискусію про майбутнє молочної галузі

Також під час заходу працюватимуть волонтери благодійного фонду «Покрова» та відбуватиметься збір коштів на потреби 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» 1-го корпусу НГУ.

Організатори наголошують, що фестиваль має стати масштабною культурною та гастрономічною подією, яка поєднає відпочинок, освіту та благодійність.