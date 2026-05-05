Молочний фестиваль із VR і Клопотенком: у Тернополі готують «Фест молоко 2026»
31 травня в етнопарку «Агроленд» пройде масштабний сімейний захід — перший в Україні Національний фестиваль молока «Фест молоко 2026».
Організатори обіцяють, що це буде не просто ярмарок, а повноцінний фестиваль із великою кількістю активностей для всієї родини.
У програмі:
🎶 концертна програма
🧀 дегустації молочної продукції
🧑🍳 крафтові виробники та гастрономічні локації
🥛 інтерактиви — від збивання масла до виготовлення сиру
👨👩👧 дитячі зони та розваги
🕶 VR-мандрівка в трипільські часи
Окремо заплановано:
⭐ кулінарний майстер-клас від Євгена Клопотенка
💬 панельну дискусію про майбутнє молочної галузі
Також під час заходу працюватимуть волонтери благодійного фонду «Покрова» та відбуватиметься збір коштів на потреби 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» 1-го корпусу НГУ.
Організатори наголошують, що фестиваль має стати масштабною культурною та гастрономічною подією, яка поєднає відпочинок, освіту та благодійність.