На Тернопільщині троє жінок травмувались в ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 травня в м.Чортків. Близько 18.00 годин по вул. Копичинецька зіткнулись легкові автомобілі «Nissan Qashqai» та «ВАЗ-21104».

У ході перевірки стало відомо, що водійка автомобіля Nissan Qashqai, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не пропустила транспорт та допустила зіткнення із ВАЗом 2104, повідомляють у тернопільській поліції.



Внаслідок аварії травмувались три пасажирки «лади», яких з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Чортківську міську лікарню.

Одну з потерпілих так затисло в понівеченому автомобілі, що визволити її змогли лише рятувальники за допомогою спеціальних інструментів.