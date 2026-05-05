На Тернопільщині за день сталося 12 пожеж: горіла трава, сміття і будинки

Протягом минулої доби на Тернопільщині рятувальники ліквідували 12 пожеж. Значна частина з них виникла в екосистемах та на відкритих територіях.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, чотири пожежі сталися через загоряння сухої трави. Найбільші площі зафіксували:

у селі Потутори — 1,5 га

у селі Біла — 1,5 га

Також займання виникали у Дзвинячі та Підзамочку.

Ще п’ять пожеж пов’язані зі спалюванням сміття. Найбільша площа загоряння — 1 гектар — зафіксована у селі Білокриниця.

Окрім цього, рятувальники ліквідували низку побутових пожеж. Зокрема:

у Заліщиках горіли дрова біля господарської будівлі — вогонь вдалося зупинити та не допустити поширення

сталася пожежа гаража площею 50 кв. м, де знищено майно, однак врятовано дві сусідні будівлі

у селі Биківці горів житловий будинок на площі 80 кв. м — до гасіння залучили три автоцистерни

Завдяки оперативним діям вогнеборців у кількох випадках вдалося запобігти поширенню полум’я на сусідні споруди.

Рятувальники вкотре закликають мешканців області не спалювати суху рослинність і сміття та дотримуватися правил пожежної безпеки.