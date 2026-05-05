На Тернопільщині за день сталося 12 пожеж: горіла трава, сміття і будинки
Протягом минулої доби на Тернопільщині рятувальники ліквідували 12 пожеж. Значна частина з них виникла в екосистемах та на відкритих територіях.
Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, чотири пожежі сталися через загоряння сухої трави. Найбільші площі зафіксували:
- у селі Потутори — 1,5 га
- у селі Біла — 1,5 га
Також займання виникали у Дзвинячі та Підзамочку.
Ще п’ять пожеж пов’язані зі спалюванням сміття. Найбільша площа загоряння — 1 гектар — зафіксована у селі Білокриниця.
Окрім цього, рятувальники ліквідували низку побутових пожеж. Зокрема:
- у Заліщиках горіли дрова біля господарської будівлі — вогонь вдалося зупинити та не допустити поширення
- сталася пожежа гаража площею 50 кв. м, де знищено майно, однак врятовано дві сусідні будівлі
- у селі Биківці горів житловий будинок на площі 80 кв. м — до гасіння залучили три автоцистерни
Завдяки оперативним діям вогнеборців у кількох випадках вдалося запобігти поширенню полум’я на сусідні споруди.
Рятувальники вкотре закликають мешканців області не спалювати суху рослинність і сміття та дотримуватися правил пожежної безпеки.